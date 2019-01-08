ÖSO, HTŞ’ye karşı güç topluyor
SOÇİ’de varılan mutabakatla “çatışmasızlık bölgesi” ilan edilen İdlib’de radikal Heyet Tahrir üş Şam’ın (HTŞ) kuzeyde ve güneyde ilerleyişini sürdürmesi üzerine, Ankara’nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) Afrin ve İdlib’deki güçlerinin önemli bir kesimini birleştirme kararı aldı.
KONUŞLANMA BAŞLADI
Hürriyet’in bölgedeki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre UKC, Afrin ve Cinderes’te bulunan birliklerinden bazılarını bir araya getirerek İdlib’e doğru harekete geçirdi. Yerel kaynaklar, UKC unsurlarının HTŞ’nin İdlib kuzeyinde kontrol sağladığı Daret İzze ve Atareb kasabalarının sınır hattına konuşlandığı bilgisini verdi. HTŞ geçen hafta, UKC’nin bileşenlerinden Nureddin Zengi hareketine bağlı birçok yeri ele geçirmişti. ÖSO kaynakları, İdlib’e güç kaydırılmasının Menbiç’e yönelik olası bir harekatı etkilemeyeceğini savundu.
MAARET EL NUMAN’I İSTİYORLAR
Radikal örgütün güneydeki hareketliliği de sürüyor. İdlib’in güneyindeki Maaret el Numan ve bu kasabanın kuzey batısında kalan Ariha kırsalındaki HTŞ birliklerinin buluştuğu ve bu birliklerin stratejik açıdan önemli olan Maaret El Numan merkezine saldırmayı hedeflediği savunuldu. Halkın ise HTŞ saldırılarından korunmak için toplu göç amacıyla kent merkezinde toplandığı ifade edildi. HTŞ’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bir gözlem noktasının bulunduğu güneydeki Morek’i, rejimin elindeki Hama ile bağlayan M5 karayolunun bir kısmını kontrol ettiği, yolun diğer kısmının ise Esad güçlerinin elinde olduğu bildirildi.
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