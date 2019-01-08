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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
08.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ÖSO, HTŞ’ye karşı güç topluyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
ÖSO, HTŞ’ye karşı güç topluyor

SOÇİ’de varılan mutabakatla “çatışmasızlık bölgesi” ilan edilen İdlib’de radikal Heyet Tahrir üş Şam’ın (HTŞ) kuzeyde ve güneyde ilerleyişini sürdürmesi üzerine, Ankara’nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) Afrin ve İdlib’deki güçlerinin önemli bir kesimini birleştirme kararı aldı.

KONUŞLANMA BAŞLADI

Hürriyet’in bölgedeki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre UKC, Afrin ve Cinderes’te bulunan birliklerinden bazılarını bir araya getirerek İdlib’e doğru harekete geçirdi. Yerel kaynaklar, UKC unsurlarının HTŞ’nin İdlib kuzeyinde kontrol sağladığı Daret İzze ve Atareb kasabalarının sınır hattına konuşlandığı bilgisini verdi. HTŞ geçen hafta, UKC’nin bileşenlerinden Nureddin Zengi hareketine bağlı birçok yeri ele geçirmişti. ÖSO kaynakları, İdlib’e güç kaydırılmasının Menbiç’e yönelik olası bir harekatı etkilemeyeceğini savundu.

MAARET EL NUMAN’I İSTİYORLAR

Radikal örgütün güneydeki hareketliliği de sürüyor. İdlib’in güneyindeki Maaret el Numan ve bu kasabanın kuzey batısında kalan Ariha kırsalındaki HTŞ birliklerinin buluştuğu ve bu birliklerin stratejik açıdan önemli olan Maaret El Numan merkezine saldırmayı hedeflediği savunuldu. Halkın ise HTŞ saldırılarından korunmak için toplu göç amacıyla kent merkezinde toplandığı ifade edildi. HTŞ’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bir gözlem noktasının bulunduğu güneydeki Morek’i, rejimin elindeki Hama ile bağlayan M5 karayolunun bir kısmını kontrol ettiği, yolun diğer kısmının ise Esad güçlerinin elinde olduğu bildirildi.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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