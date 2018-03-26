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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İlker SEZER / hurriyet.com.tr
26.03.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Osman Türkiye'ye mi iade ediliyor? Mehmet Aydın yine herkesi kandırmış!

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
Osman Türkiye'ye mi iade ediliyor? Mehmet Aydın yine herkesi kandırmış!

Hürriyet Dünyası'na konuşan Uruguaylı kaynaklar, Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı Osman Naim Kaya'nın geçici olarak tutuklandığını ve Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını söyledi. Osman Naim Kaya'nın Uruguay'da ocak ayında Mehmet Aydın'a yönelik başlatılan soruşturmada suçlu bulunması durumunda Türkiye'ye iade edilmeden Uruguay'da hapse atılması da söz konusu. Uruguay'da Mehemt Aydın'a yönelik açılan soruşturmanın merkezinde 'kara para aklama' iddiaları bulunuyor.

Hürriyet'in ulaştığı Uruguaylı kaynakları Mehmet Aydın'a karşı gizli bir soruşturma başlatıldığını ancak 'Uruguay'daki yargı sisteminin çok yavaş işlemesi nedeniyle Mehmet Aydın'a ulaşma konusunda geç kalındığını aktardı.

HERKESİ KANDIRMIŞ: TOSUN BİR HAFTA ÖNCE KAÇTI

Hürriyet'in ulaştığı kaynaklar, Mehmet Aydın'ın daha önce tahmin edildiği gibi Uruguay'ı 3 ay önce değil 1 hafta önce terk ettiğini öne sürdü. Mehmet Aydın'ın ya Arjantin'de saklandığını ya da Uruguay'ın gümrük kontrollerinin bulunmadığı Brezilya sınırından ülkeden kaçtığını ihtimaller arasında.

Osman Naim Kaya, daha önce Hürriyet'e konuşarak Mehmet Aydın'dan yüklü miktarda para ve mülk aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Aydın’ın Uruguay’da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye’ye götüreceklerini söyleyerek kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Kaya, Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de ’10 numara’ işleyen bir sistem gördüğünü söyledi.

Osman Türkiyeye mi iade ediliyor Mehmet Aydın yine herkesi kandırmış

Osman Naim Kaya, Facebook'ta paylaştığı fotoğrafta'Türkiye'ye özel jetle seyahati için 'kendi öz sermayemizle parasını ödeyip geziyoruz özel uçaklarla' ifadesini kullanmıştı. Daha sonra Hürriyet'e fotoğrafla ilgili konuşan Kaya, özel uçağın parasının Mehmet Aydın tarafından karşılandığını söylemişti. 

'BEN EŞEKLİK ETTİM'

Daha önce Mehmet Aydın ile temasları hakkında, ‘Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman Naim Kaya, kendisinin de Türkiye’deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etmişti. Aydın, “Uruguay’a geldikten sonra Mehmet Aydın’ı Gemlik’teki tanıdıklarıma sordurdum, hiçbirinden olumsuz bir yanıt almadım” dedi.

Tosuncuk bu evde kaldı...
daha fazla video için

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da geçisi olarak kaldığı eve ait görüntüler. Bu evin yakınlarında dünyaca ünlü futbolcu Diego Forlan'a ait evin de bulunduğu ifade ediliyor. 

İşte Uruguaydaki meçhul Osman
İşte Uruguay'daki meçhul Osman!
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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