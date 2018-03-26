Osman Türkiye'ye mi iade ediliyor? Mehmet Aydın yine herkesi kandırmış!
Hürriyet Dünyası'na konuşan Uruguaylı kaynaklar, Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı Osman Naim Kaya'nın geçici olarak tutuklandığını ve Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını söyledi. Osman Naim Kaya'nın Uruguay'da ocak ayında Mehmet Aydın'a yönelik başlatılan soruşturmada suçlu bulunması durumunda Türkiye'ye iade edilmeden Uruguay'da hapse atılması da söz konusu. Uruguay'da Mehemt Aydın'a yönelik açılan soruşturmanın merkezinde 'kara para aklama' iddiaları bulunuyor.
Hürriyet'in ulaştığı Uruguaylı kaynakları Mehmet Aydın'a karşı gizli bir soruşturma başlatıldığını ancak 'Uruguay'daki yargı sisteminin çok yavaş işlemesi nedeniyle Mehmet Aydın'a ulaşma konusunda geç kalındığını aktardı.
HERKESİ KANDIRMIŞ: TOSUN BİR HAFTA ÖNCE KAÇTI
Hürriyet'in ulaştığı kaynaklar, Mehmet Aydın'ın daha önce tahmin edildiği gibi Uruguay'ı 3 ay önce değil 1 hafta önce terk ettiğini öne sürdü. Mehmet Aydın'ın ya Arjantin'de saklandığını ya da Uruguay'ın gümrük kontrollerinin bulunmadığı Brezilya sınırından ülkeden kaçtığını ihtimaller arasında.
Osman Naim Kaya, daha önce Hürriyet'e konuşarak Mehmet Aydın'dan yüklü miktarda para ve mülk aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Aydın’ın Uruguay’da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye’ye götüreceklerini söyleyerek kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Kaya, Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de ’10 numara’ işleyen bir sistem gördüğünü söyledi.
Osman Naim Kaya, Facebook'ta paylaştığı fotoğrafta'Türkiye'ye özel jetle seyahati için 'kendi öz sermayemizle parasını ödeyip geziyoruz özel uçaklarla' ifadesini kullanmıştı. Daha sonra Hürriyet'e fotoğrafla ilgili konuşan Kaya, özel uçağın parasının Mehmet Aydın tarafından karşılandığını söylemişti.
'BEN EŞEKLİK ETTİM'
Daha önce Mehmet Aydın ile temasları hakkında, ‘Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman Naim Kaya, kendisinin de Türkiye’deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etmişti. Aydın, “Uruguay’a geldikten sonra Mehmet Aydın’ı Gemlik’teki tanıdıklarıma sordurdum, hiçbirinden olumsuz bir yanıt almadım” dedi.
Mehmet Aydın'ın Uruguay'da geçisi olarak kaldığı eve ait görüntüler. Bu evin yakınlarında dünyaca ünlü futbolcu Diego Forlan'a ait evin de bulunduğu ifade ediliyor.
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