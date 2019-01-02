Örümcek avına polis baskını
Avustralya'nın Perth kentinde bir kişi, komşusunun sürekli olarak ' Neden ölmüyorsun?' diye bağırması üzerine polis ekiplerine cinayet işlediği şüphesiyle ihbarda bulundu.
İhbarı alan polis ekipleri, evin etrafında geniş çaplı operasyon başlattı. Polisin baskın yaptığı evde sürekli olarak bağıran adamın eşinin sakin olduğu görüldü.
Polis baskınıyla gerçek ortaya çıktı. Bağıran kişinin bir örümceği öldürmeye çalıştığı ve öldüremediği örümceğe sürekli olarak 'Neden ölmüyorsun?' dediği öğrenildi.
Polis ev sahiplerinden özür diledi ve operasyonu sonlandırdı.
Avustralya çok sayıda farklı örümcek türüne ev sahipliği yapıyor. Ülkede yaşayan bazı örümcek türleri 30 cm'ye kadar büyüyebiliyor.
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