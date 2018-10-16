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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
16.10.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

Ortodoks savaşı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ortodoks savaşı

Fener ve Rus Kilisesi arasında Ukrayna krizi büyüyor.

FENER Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Kilisesi’yle ilgili kararı Rusya’da hem dini hem de siyasi otorite tarafından ‘Bölücülük’ olarak tanımlandı. Rus Ortodoks Kilisesi Patrik Kiril başkanlığında Minsk şehrinde düzenlenen dini toplantıda, Fener ile ilişkileri tamamen kesme kararı alındı. Kararı duyuran Metropolit İlariyon, “Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kesmiştir. Fener bize başka bir yol bırakmadı. Bu karar Fener geri adım atana kadar uygulamada kalacaktır” dedi.

RUS TURİSTLERE YASAK

Fener ile Rus Kilisesi arasındaki kriz Türkiye’ye gelen Rus turistleri de etkileyecek. Rus Papaz İgor Yekimçuk, “İstanbul ve Antalya da dahil olmak üzere Türkiye’deki tüm kiliseler cemaatimize yasaklanmıştır. Fener’e bağlı bu kiliselere giden din kardeşlerimiz günah işlemiş sayılacaktır. Benzer durum Yunanistan’daki bir dizi kilise ve Aynaroz manastırı için de geçerlidir” diye konuştu.

Krizin ABD tarafından tetiklendiğini öne süren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Fener Rum Patrikhanesi, ABD’den gelen emirler doğrultusunda Ukrayna’da dini provokasyon düzenlenmesini desteklemiştir. Patrik Bartholomeos’un Ukrayna kararını ilan etmesinden sonra Amerika’dan duyulan alkışlar niyetin açık göstergesidir” dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov da, “Rusya, tüm dünyada olduğu gibi Ukrayna’daki din kardeşlerimizin de sonuna kadar yanında olacaktır” açıklaması yaptı. Peskov, “Sadece diplomatik ikna yollarını kullanacağız” ifadesini kullandı. Kremlin’in ‘barışçıl yol’ vurgusuna rağmen, Rus basınında ve sosyal ağlarda, Moskova’nın gerekirse Batı ile tüm ilişkileri koparma pahasına Ukrayna’ya çok daha kapsamlı askeri müdahale başlatabileceği yorumları yapıldı.

FENER’E HEDİYE KİLİSE

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Rusya saldırgan ve imparatorluk emelleriyle tüm dünyaya meydan okuduğu için izole ediliyor. Şimdi bu izolasyona Rusya Kilisesi de dahil oldu” dedi. Ukrayna lideri, başkent Kiev’de yer alan Aziz Andrey Kilisesi’ni, Fener Patrikhanesi’nin süresiz olarak kullanımına vereceğini de duyurdu. Ukraynalı milletvekili İrina Lutsenko, “Aziz Andrey, asırlar önce Ukrayna’yı vaftiz etmiştir. Karar manidar” diye konuştu.

FENER: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Hürriyet’e konuşan Fener Patrikhanesi kaynakları, Moskova Patrikhanesi’nin tüm ilişkileri kestiğini ilan etmesine rağmen, geri adım atmamaya kararlı olduklarını söyledi. Aynı kaynaklar, “27-29 Kasım’da toplanacak Sen Sinod Meclisi’nde, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı resmen ilan edilecek” dedi. m Yorgo KIRBAKİ/ATİNA

MÜLKİYET KAVGASI DA VAR

Fener ile Moskova arasında patlak veren ‘din savaşı’ sadece ruhani temellere dayanmıyor. Ukrayna’da 12 bin civarında ibadethaneye sahip Rus Kilisesi, bu taşınmazları kaybetme riski bulunduğunu öne sürüyor. Fener Patrikhanesi’nin Ukrayna Kilisesi’nin tam bağımsızlığını tanıması halinde Kiev Kilisesi bu kiliseler üzerinde hak iddia edebilecek.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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