Ortaya karışık Türk-Bavyera cazı

ALMANYA’nın Bavyera Eyaleti, kendine has nefesli müziğiyle tanınır. Kısa deri pantolonlu erkekler, üstü dar altı geniş ‘Dirndl’ elbise giyen kadınlar, nefesli müzik eşliğinde neşeli şarkılar söyleyerek, bir nevi zılgıt çekerler. Bavyera nefesli müziğinin en tanınan grupları başında ‘Unterbiberger Hofmusik’ orkestrası gelir. Franz Josef Himpsl, eşi İrene Himpsl, yıllardır üç oğulları Xaver, Ludwig ve Franz’la birlikte Bavyera müziğinin çağdaş temsilcisidir. Himpsl’ler, müzisyen bir aile. Koyu bir Bavyera aksanıyla Bavyera şarkılarını seslendiren bu grup, 2012’de müzikal sınırları aşarak, ‘Dere Geliyor Dere’, ‘Çayeli’nden Öteye’ gibi türküleri Bavyera nefesli sazlarıyla harmanladı. Ortaya bir Türk-Bavyera cazı çıktı. İlk albümün adını da ‘Bavaturka’ koydular.

ÜLKE SINIRLARINI AŞTI

‘Unterbiberger Hofmusik’ orkestrasının ünü Bavaturka albümüyle ülke sınırlarını da aştı. Grup, Türkiye’den İran’a, Mısır’a, Orta Asya’ya kadar uzanan turnelere çıktı. Onunla da kalmadı. Her yıl Bavyera’nın başkenti Münih’te düzenlenen Oktoberfest’te 10 bin kişilik bira çadırlarında Bavyera ve Türk halk türkülerini seslendiriyor. ‘Bavaturka’ albümüyle başarıyı yakalayan grup, 2015’te ‘Bavaturka 2’ albümünü çıkardı. Bu kez de ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Çarşambayı Sel Aldı’, ‘Sarı Gelin’ gibi parçaları Bavyera nefesli çalgılarıyla yorumladı. Orkestra yöneticisi Franz Josef Himpsl, saz çalmayı da öğrenerek, sazı Bavyera nefesli çalgılarına entegre etti.





TARİHİ SALONDA KONSER

Perşembe akşamı Bavyera Eyaleti’nin, Başkent Berlin’deki temsilciliğinde yeni yıl resepsiyonu vardı. Resepsiyon öncesi kentin göbeğinde Gendarmenmarkt meydanındaki tarihi Konzerthaus’da ‘Gelenekle Çağdaşlık Arasında’ başlığıyla bir yeni yıl konseri verildi. Eyalet Devlet Bakanı Marcel Huber’in daveti, Başbakanı Horst Seehofer’in eşi Karin Seehofer’in himayesinde düzenlenen konserde, Bavyera’nın Nefesli Müzik Senfoni Orkestrası, Unterbiberger Hofmusik ve yine Bavyera müziği yapan Luz Amoi grubu sahne aldı.





‘TÜRK MÜZİĞİYLE 2005’TE TANIŞTIM’

Bin 400 izleyicinin katıldığı konserde Unterbiberger Hofmusik orkestra yöneticisi Franz Josef Himpsl elinde sazı, Bavyera nefesli çalgıları eşliğinde ‘Çarşambayı Sel Aldı’yı seslendirdi. Son olarak üç grup birlikte, Bavyera, Türk ve başka ülke müzikleri karışımından doğaçlama parçayla salonu teslim aldı. Franz Josef Himpsl, 2005’te Türkiye’ye yaptığı seyahatte zengin Türk müziğiyle tanıştığını, Türk müziği ve melodisinin bir daha kendisini bırakmadığını anlattı. ‘Unterbiberger Hofmusik’ Konserden sonra Bavyera temsilciliğinde verilen yeni yıl resepsiyonunda, davetlilere ‘Bavaturka’ albümündeki Türkçe parçalardan oluşan özel bir konser verdi.