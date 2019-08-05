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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.08.2019 - 20:11, Son Güncelleme:

Ortalık savaş alanına döndü... Tehlikeli gerginlik

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Ortalık savaş alanına döndü... Tehlikeli gerginlik

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto edenlere, bir grup sopalarla saldırdı.

Hong Kong'un "Kuzey Noktası" bölgesinde toplanan göstericiler, bir grubun sopalı saldırısına uğradı.

Göstericiler, saldırganlara trafik konileri ve metal barikatlar fırlatarak karşılık verdi.

Bu arada, bölgede alınan genel grev kararı nedeniyle 250'den fazla hava yolu seferi iptal edildi, havalimanına ulaşımı sağlayan 15 yol kapatıldı ve 3 tünelde geçiş engellendi.

Göstericilerin 8 metro durağını işgal etmesi nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

Diğer yandan, Hong Kong polisinin resmi sitesinden yapılan açıklamalarda, göstericilerin yolları kapattığı, polis ekiplerine çeşitli nesneler atarak kamu güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Göstericilere birçok kez dağılmaları uyarısında bulunulduktan sonra göz yaşartıcı gaz ve minimum güç kullanılarak müdahale edildiği bildirildi.
Bölge sakinleri, kapı ve pencerelerini kapatmaları yönünde uyarıldı.

Çin Devlet Konseyine bağlı Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi de yarın protestolara ilişkin açıklama yapılacağını duyurdu.

500'DEN FAZLA GÖZALTI

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si bugün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların yaşlarının 14 ile 76 arasında değiştiği belirtildi.

Gösterilerde 139 güvenlik görevlisinin yaralandığı, protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedildi.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. 

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

Baş Yönetici Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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