Ortalık karıştı... Tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi. Eylemcilere polisin müdahalesinde 80 kişi yaralandı. Başkent Bağdat'taki gösterilerde ise 2 kişi hayatını kaybetti. Necef'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak’ta 1 Ekimde başlayan hükümet karşıtı protestolar ülke genelinde devam ediyor. Necef şehrindeki İran Konsolosluğu binası önünde toplanan eylemcilere, polis müdahale etti. Yerel medya, polisin müdahalesi sonucu 80 kişinin yaralandığını duyurdu.
Olayların büyümesi üzerine Necef Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Yasağın ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.
Öte yandan başkent Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Musenna, Kadisiye ve Zikar vilayetlerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve onlarca göstericinin yaralandığı bildirildi. Kadisiye'de yarın resmi tatil ilan edildi.
Bugün başkent Bağdat'ta düzenlenen protestolarda da güvenlik güçlerinin müdahalesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
KERBELA'DAKİ İRAN KONSOLOSLUĞUNA DA SALDIRMIŞLARDI
4 Kasım'da Iraklı protestocular, Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğuna saldırdı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü. Eylemcilerin konsolosluk binasına taşlar attığı ve ateş yaktıkları görülen eylemlerde, göstericilerin binaya girmedikleri belirtilmişti.
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