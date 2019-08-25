Ortalık karıştı... Peş peşe dikkat çeken gelişmeler
Dün akşam Suriye'de İran destekli Kudüs Tugayları'na ait hedefleri hava saldırısıyla vuran İsrail bugün de Suriye topraklarını kendilerine karşı kullanmasına izin verdiğini iddia ettiği Beşşar Esad rejimini uyardı. Irak'ta ise Netanyahu'nun üstü kapalı şekilde vurduklarını ima ettiği Haşdi Şabi cephaneliklerine bir İHA saldırısı daha düzenlendi. Ortadoğu'daki gerilime Beyrut'un güneyinde düşen 2 İsrail İnsansız hava aracının ardından sert bir açıklama ile katılan Lübnan Hizbullahı, İsrail'in İHA'larını düşürmeye çalışacaklarını duyurdu. Öte yandan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. İran da Suriye'deki mevzilerinin İsrail tarafından hedef alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın, Suriye topraklarını İsrail'e karşı kullanmasına izin verdiğini iddia ettiği Beşşar Esad rejimini uyardı.
Başbakan Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından açıklama yapan Netanyahu, İran destekli Kudüs Tugayları'nın patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarıyla Golan Tepeleri'nde yaşayan İsraillileri öldürmek için Suriye'ye özel birlik gönderdiğini öne sürdü.
Netanyahu, İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Şam yakınlarında Kudüs Tugayları'na ait olduğu belirtilen hedeflere düzenlediği hava saldırılarıyla bu saldırı planının önlendiğini savundu.
"İran'ın İsrail'e yapmayı hedeflediği her saldırı girişimini açığa çıkaracağız." diyen Netanyahu, isim vermeden Esad rejimini uyararak, "Bölgedeki herhangi bir ülkeden İsrail'e saldırılmasına müsamaha etmeyeceğiz. Topraklarının İsrail'e düzenlenecek saldırılarda kullanılmasına izin veren her ülke sonuçlarına katlanacak." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde başkent Şam yakınlarındaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.
Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.
IRAK'TA İHA SALDIRISI
Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib Hizbullah'ın Irak- Suriye sınırı yakınındaki cephaneliğine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirdi.
Saldırıya maruz kalan Ketaib Hizbullah'ın 45. Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Enbar vilayetine bağlı Kaim ilçesinde bulunan silah ve mühimmat cephaneliğinin İHA'larla vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Buna benzer saldırılarının tekrarlanmasının uluslararası koalisyon güçlerinin Haşdi Şabi'yi zayıflatmaya çalıştığının kanıtıdır" iddiasında bulunuldu.
Söz konusu hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu belirtilen açıklamada, net sayı hakkında ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
Öte yandan, Irak'taki yerel meydada çıkan haberlere göre, İHA'lar 45. Tugay'a bağlı 2 aracı hedef aldı ve bunun sonucunda bir saha komutanı ve Haşdi Şabi mensubu öldü.
HAŞDİ ŞABİ CEPHANELİKLERİNDEKİ PATLAMALAR
Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.
Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.
Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad da aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık bir şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.
Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.
LÜBNAN HİZBULLAHI: SUİKAST AMAÇLI
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, başkent Beyrut'un güneyinde düşen insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." dedi.
Nasrallah, örgütün düzenlediği etkinlik dolayısıyla televizyon kanalına, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney bölgesine gece saatlerinde düşen İHA'larla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yaşanan olayın tehlikeli olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini savunan Nasrallah, düşen İHA'lardan birinin ellerinde olduğunu ve basınla paylaşacaklarını söyledi.
Bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacaklarını dile getiren Nasrallah, "Gece saatlerinde Beyrut'un güney hava sahasına giren İHA, merkeze net görüntü göndermek için alçak uçuş yapan bir keşif aracıydı. İHA'yı biz düşürmedik." açıklamasında bulundu.
"Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." diyen Nasrallah, olayı sadece hasarla atlattıklarını ifade etti.
Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail İHA'larının keşif değil, suikast amaçlı olduğunu savunan Nasrallah, şunları söyledi:
"Bu ihlale karşı her sessizlik, Irak'ta yaşanan senaryonun Lübnan'da tekrarlanmasına yol açar. Bilindiği üzere Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait merkezler İHA'larla vuruluyor ve Binyamin Netanyahu da (İsrail Başbakanı) bunlarla övünüyor."
Lübnan ordusu, yerel saatle 02.30'da başkent Beyrut'un güney bölgesinde uçuş yapan İsrail'e ait iki keşif uçağından birinin düştüğünü, diğerinin havada infilak ederek hasara yol açtığını açıklamıştı.
HİZBULLAH MENSUBU İKİ KİŞİ ÖLDÜ
İsrail'in dün akşam Suriye'nin başkenti yakınlarındaki bazı hedeflere yönelik saldırılarına da değinen Nasrallah, vurulan evde Hizbullah mensubu Yasir Dahir ve Hasan Zebib'in hayatını kaybettiğini belirtti.
Hizbullah mensuplarının öldürülmesinin karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunan Nasrallah, "İsraillilere sesleniyorum, Netanyahu sizin kanlarınızla seçimler düzenliyor ve sizlere her yerden ateş getiriyor." ifadesini kullandı.
KRİTİK TELEFON
Lübnan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hariri'nin, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Pompeo'nun, tansiyonu yükseltmemek ve olabilecek her türlü sorunun önüne geçmek için tüm taraflarla çalışmanın gerekliliğine vurgu yaptığı, Hariri'nin ise ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlığını yinelediği ifade edildi.
İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik mükerrer ihlallerinin oluşturduğu tehlikelere dikkati çeken Hariri, bunların durdurulması için çalışmanın kaçınılmazlığına işaret etti.
Telefon görüşmesinden dolayı Pompeo'ya teşekkür eden Hariri, Lübnan olarak tansiyonu düşürmek için her türlü çabayı sarf edeceklerini kaydetti.
İRAN O İDDİAYI YALANLADI
İran, Suriye'deki mevzilerinin İsrail tarafından hedef alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Muhsin Rızai, İsrail'in Şam yakınlarında, İran'a ait İHA üssünü hedef aldığı iddiasını, Bu bir yalandır ve doğru değil ifadeleriyle yalanladı.
İranda Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri olan Muhsin Rızai, İsrail'in son saldırılarında, İran'ın Suriye'deki istişare merkezlerinin hasar görmediğini belirterek, İsrail ve ABD, İran merkezlerine saldıracak güce sahip değiller diye konuştu.
Suriye ve Iraktaki son saldırılar konusunda İsrail ve ABD'yi uyaran İranlı yetkili, İsrail ve ABD'nin, ortaklaşa Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği eylemler, uluslararası hukuka aykırıdır ve bu saldırılara cevap yakında Suriye ve Irak savunucuları tarafından verilecektir ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında İran Devrim Muhafızları’na bağlı mevzilere ve Şii milislerinin konumlarını hedef aldığını belirtiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle