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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
05.08.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Ortalığı karıştırdı! "Uçak ortadan kırılacak"

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Ortalığı karıştırdı! "Uçak ortadan kırılacak"

Soçi’den Moskova’ya hareket edecek olan uçağa binen bir yolcu, “Uçak ortadan kırılacak” diye bağırınca uçakta büyük panik yaşandı.

Soçi’den Moskova’ya gidecek olan tarifeli uçağa binen Rus kadın, uçağın kapısında bağırmaya başladı. Uçağın kapısındayken kadının “Uçak ortadan kırılacak, kimse uçağa binmesin” diye bağırması diğer yolcularda paniğe neden olurken, görevliler duruma müdahale etti. Kendisini uçaktan indirmeye çalışan görevlilere direnen kadın, “Sizi temin ediyorum kimse uçamayacak, uçak ortadan kırılacak” diye bağırmaya devam etti. Diğer yolcular ile kadın arasında söz dalaşı da yaşanırken, kabin görevlileri ve pilot yolcuları sakinleştirmek için anons yaparak uçağın güvenli olduğunu söyledi.

Görevlilerin uçaktan çıkartamadığı kadını diğer yolcular, “dışarı” diye hep bir ağızdan bağırarak protesto etti. 1,5 saat süren mücadelenin ardından kadın görevlilerce uçaktan indirildi. Güvenlik görevlileri tarafından kadının uçaktan indirildikten sonra ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kadının psikolojik sorunlarının olduğu üzerinde durulurken, Soçi’den kalkış yapan uçak 1,5 saat sonra güvenli bir şekilde Moskova’ya indi.

 

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