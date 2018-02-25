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    Ortak olacağız başka yolu yok!

    BERLİN
    25.02.2018 - 15:59 | Son Güncelleme:

    Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyona girmeyi üyelerinin onayına sundu. Mektupla oylama sonucu 4 Mart’ta açıklanacak. SPD Grup Başkanı Nahles, “B planımız yok” dedi.

    SPD’nin 460 bin civarındaki üyesine mektupla oylar gönderildi. Oylama sonucunda “Hayır” çıkarsa, Almanya’yı siyasi bir deprem bekliyor. Hayır çıkması durumunda SPD’de tüm yönetim istifa etmek ve ülke erken seçime gitmek zorunda kalacak. SPD Grup Başkanı Andrea Nahles, “B planımız yok. Biz canla başla evet için çalışıyoruz. Evet çıkacağı konusunda iyimserim” dedi.
    Bild am Sonntag Gazetesi’ne konuşan Nahles, SPD’yi yeniden güçlü bir parti yapmak istediklerini, bunun oylamaya katılan her üyenin kendi elinde olduğunu söyledi ve üyelere şöyle diyorum dedi:
    “Parlamentoda çoğunluk sağın elinde. Hükümete girmeden biz hedeflerimizi gerçekleştiremeyiz. İnsanlar için bir adım ilerleme sağlayamayız. Ben evet çıkacağı konusunda iyimserim. Partiyi bütünleştirmek istiyorum.”

    Ortak olacağız başka yolu yok

    KURBAN ETMEM
    Kararı parti üyelerinin vermesinin parti içi demokrasinin en güzel örneği olduğunu savunan Nahles, bunu hiçbir yayın yönetmeninin eleştirisine kurban etmeyeceğini söyledi ve “Biz mevcut siyasi parti pazarında en demokratik bir uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Büyük mali bir külfete mal oluyor bu. Ama iyi bir yatırım” diye konuştu.
    Nahles, “Hayır çıkarsa ne yapacaksınız?” sorusuna, “Çekmecede bir B planımız yok. Canla başla evet için çalışıyoruz” dedi.
    Dışişleri Bakanı Gabriel’in koltuğunu koruyup korumayacağı sorusuna ise Nahles, kimin bakan olacağına üye oylamasından sonra karar vereceklerini belirtti.

    Etiketler: Andrea Nahles , SPD , avrupadan haberler
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