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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
19.08.2018 - 00:20, Son Güncelleme:

Ortak devriye eğitimi başlıyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Ortak devriye eğitimi başlıyor

Türkiye ve ABD’nin Menbiç yol haritası sürüyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ortak devriye eğitimlerinin üç gün içinde başlayabileceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iki ülke silahlı kuvvetleri arasında eğitimlerin yakında başlamasının öngörüldüğünü doğruladı.

TÜRKİYE ile ABD arasındaki siyasi gerginlik, iki ülkeyi ilgilendiren askeri konulara yansımadı. ABD Savunma Bakanı James Mattis’in, Menbiç’te Türk ve ABD’li askerlerin ortak devriye yapabilmesi için eğitime başlanacağı açıklamasını, Ankara’daki ilgili birimler de doğruladı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, Mattis’ten önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hafta içinde 10. Büyükelçiler Konferansı sırasında büyükelçilere yaptığı konuşmada, ortak devriye eğitiminin yakında başlayacağına dair bilgi verdi. Mattis’in önceki günkü açıklamalarının ardından Savunma Bakanı Akar, dün de iki ülke silahlı kuvvetleri arasında eğitimlerin yakında başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

EĞİTİM ŞİFRELERİ
Güvenlik kaynakları, eğitimin başlamasının, aynı zamanda ortak devriyeye başlanacağı anlamına gelmediğine dikkat çekerek, ortak devriyenin bu eğitimin tamamlanması sonrası başlayacağını vurguladı. Ortak devriyenin ne zaman başlayacağına dair tarih henüz netleşmedi. Ortak devriyenin, eğitimden 3-4 hafta sonra başlayabileceği değerlendiriliyor.

Eğitim, ortak devriyenin sorunsuz işleyebilmesi için ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki koordinasyonu daha da geliştirmeyi ve ortak kullanım şifrelerini içeriyor. Bu kapsamda “ortak devriye eğitimi”, devriye sırasında kullanılacak telsiz ve diğer haberleşme araçlarından oluşan muharebe cihazlarının ortak kodları, devriye komutasını belirleme, ortak parola, kullanılacak güzergah, devriyenin başlayacağı noktalar, devriye sırasında hangi ülke askerinin hangi hassas noktada daimi veya geçici nöbet tutacağı, olası bir saldırı durumunda alınacak pozisyon, devriyenin hangi günlerinde araç sıralamasının nasıl olacağı ve diğer birçok intikal kurallarını içerecek. Eğitimin son aşamasında Menbiç’te iki ülke askerlerinin şu an birbirinden bağımsız, ancak koordineli yaptığı devriye alanının da kullanılması bekleniyor.

BİLGİ NOTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran’daki görüşmelerinde, Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, 18 Haziran’da yaptığı açıklamada, Türk ve Amerikan birliklerinin, Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri uyarınca koordineli ancak bağımsız şekilde devriye faaliyetlerine başladığını bildirmişti.

PERSONEL VE EKİPMANLARI TÜRKİYE’DE
ABD Savunma Bakanı Mattis, Amerikalı askeri personelin Menbiç yakınlarında Türkiye ile yürütülmesi planlanan ortak devriye görevi için Türk askerlerine üç gün içinde eğitim vermeye başlayacaklarını söylemişti. Uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerin ne zaman başlayacağı sorusuna, “72 saat içinde diyebiliriz. Çok yakında, belki daha da yakında olabilir” yanıtını veren Mattis, Amerikan ordusuna ait takım ve teçhizatın; eğitimleri verecek yetkililerle birlikte şu anda Türkiye’de olduğunu da belirtmişti. Mattis ortak devriyenin ne zaman başlayacağına dair ise bilgi vermemişti.

MENBİÇ MERKEZE GİRİŞ
Ankara’ya göre ortak devriyenin başlamasından sonra iki ülke askerlerinin birlikte Menbiç merkezine giriş yapması süreci başlayacak. Ardından da 2012’deki demografik yapı dikkate alınarak Menbiç’te bir yerel yönetim kurulacak. Ankara, bölgede Arap unsurların çoğunlukta olduğunu belirterek, Kürtlerin de olacağı yerel yönetimde ağırlığın Araplar’da olmasını istiyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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