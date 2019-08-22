Ortadoğu’da stratejik hamle: ABD Katar’daki üssü büyütüyor
ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssü olan Katar’daki El Udeid büyütülüyor. Amerikalı komutan General Tulley, bölgede ABD’nin karşı karşıya olduğu beş problemi sıralarken Suriye’nin kuzeyindeki istikrarsızlığı da saydı.
Katar'daki ABD’nin stratejik El Udeid Hava Üssü’nün kapasitesi genişletiliyor. Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, bu üssün büyütülmesinin, ABD yönetiminin Suriye ve Afganistan gibi cephelerde asker azaltma planlarını değerlendirdiği bir döneme denk geldiğini yazdı. Gazeteye göre üs için şu anda büyük paralar harcanıyor, üsteki Amerikalı komutanlar da dikkatli bir dil kullanarak olup biteni “iyileştirme” olarak niteliyor. Halihazırda üsse ilave asker gönderme kararı yok, ancak burası şu anda en az 10 bin askeri barındırabilecek büyüklükte.
BEŞ BÜYÜK SORUN
Üste konuşlu Amerikan 379’uncu Hava Keşif Kanadı Komutanı Tuğgeneral Daniel Tulley, Washington Post’a yaptığı açıklamada ABD’nin bölgede 5 büyük sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti. Tulley bunları, “Afganistan’daki savaş”, “İran ile gerilim”, “DEAŞ tehdidi”, “ABD destekli SDG’nin denetimindeki Suriye’nin kuzeyindeki istikrarsızlık”, “Yemen’deki savaş” olarak sıraladı. Daniel Tulley üs için de, “Burası, her şeyin merkezinde olan inanılmaz stratejik bir mevki” değerlendirmesini yaptı.
KATAR DA İSTİYOR
Gazete, Katar yönetiminin üssü büyütmeye yalnızca izin vermediğini aynı zamanda bu inşaatları fonlayıp yönettiğini de yazdı. Bu faaliyetin tutarı 1.8 milyar dolar (10.3 milyar TL).
KOŞULLAR ZORLU
Washington Post’a konuşan doğalgaz zengini Katar’ın rakibi Arap Körfez devletlerinin diplomatları ise Doha’nın üssü büyütmeye istekli olduğunu, bu ülkenin ABD’nin diğer müttefikleri tarafından izole edildiği bir ortamda silah alımlarıyla da Trump yönetiminin desteğini sağlamaya çalıştığını iddia etti. Suudi Arabistan ve Körfez’deki Arap müttefikleri, İran ve Türkiye ile ilişkilerinden ötürü Katar’a 2017 yılının Haziran ayından beri yaptırım uyguluyor.
Udeid Hava Üssü’ndeki koşullar ise zorlu. ABD Merkez Komutanlığı, ileri operasyon üssünü 2003 yılında Suudi Arabistan’dan buraya taşımıştı. Askeri personelin büyük kısmı tek kat konteynırlarda yaşıyor. Bu birimlerin içinde su tesisatı bulunmuyor. Sıcaklarda aşırı kullanımdan ötürü yangına yol açabilen klimalar da yaygın olarak buralarda kullanılıyor. İnşaatın alt sözleşmesi Teksas merkezli işletme Prime ile Türk inşaat firması Bahadır ile yapılmış. İki yıl içinde üs personelinin konteynırlardan daha modern binalara taşınması planlanıyor.
ABD-KATAR İLİŞKİLERİ SORUNSUZ DEĞİL
ABD Başkanı Trump, geçen ay Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani’yi, Beyaz Saray’da ağırladığında, “muazzam miktarda askeri teçhizat satın aldığı” için övmüş, Udeid Üssü’nün de önemini vurgulamıştı.
Mart ayında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani’nin ülkesinin Rus yapımı S-400 füze sistemleri ile ilgilendiğini açıklaması Batı’da kaygı yaratmıştı. WP’ye konuşan bir Batılı diplomat, S-400 ile ilgili yeni gelişme olmadığını ancak bunun devam etmesi halinde konunun önemli bir problem olabileceğini belirtti.
BİLGİ NOTU
El Udeid Hava Üssü’ne bu yıl ABD’nin B-52 bombardıman uçakları ile radara yakalanmayan F-22 jetleri konuşlandırıldı. ABD’li komutanlara göre üs, Suudi Arabistan’ın Katar’a ablukasından çok az etkilendi.
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