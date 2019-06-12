Orta Doğu’da savaş uyarısı
Ortadoğu gezisinden dönen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman ZDF kanalına değerlendirmelerde bulundu.
Bölgede askeri çatışmaya doğru yol alındığı uyarısında bulunan Maas, ABD’nin İran’la olan nükleer anlaşmadan ayrılmasına anlam veremediklerini belirtti. Ortadoğu temaslarını aktaran Alman Dışişleri Bakanı, “Herkes Ortadoğu’da gerilimin arttığını, savaş tehlikesi bulunduğunu söylüyor ve hepsi de savaş istemiyoruz diyor. O zaman bunu önlemek için bir şeyler yapmalıyız. Eğer gerilim giderek artarsa, önceden tahmin edilemeyen olaylar ortaya çıkarsa, bir saldırı olursa, bu otomatik olarak askeri çatışmaya götürür. Bu sorumsuzluk olur ve buna izin vermemeliyiz” diye konuştu. Maas sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendimizi kandırmayalım. ABD olmadan, İran’a vaat edilen ekonomik vaatleri yerine getiremeyiz. İran’ın da bu sözleşmeyle Avrupa ile diyaloğu sürdürmek için siyasi çıkarları var. İran anlaşmadan çıkarsa, uluslararası arenada dışlanır. Onların da hedefi bu değil.”
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