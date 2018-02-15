Orta parmak, koalisyona mı?

SPD’nin Birlik Partileri CDU/CSU ile koalisyon ortaklığı yapmasına karşı çıkan ve baştan beri de katı tutumundan hiç taviz vermeyen genç sosyal demokratların lideri Kühnert’in orta parmak pozu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gazeteci Michael Ebert, Twitter’da Kühnert’in gazetenin ilavesinde basılacak fotoğrafını paylaştı. Altına da, “CDU’nun yönetiminde sevimli Kevin olarak konuşuluyor. Anlaştık mı?” yorumunu yaptı.

Peer Steinbrück

Kevin Kühnert orta parmağını baştan beri karşı olduğu koalisyona mı gösterdi yoksa başka bir anlamı mı var bilinmiyor ama buna benzer pozu daha önce SPD’nin önemli isimlerinden Peer Steinbrück de aynı ilaveye vermişti.

SPD’nin başbakan adayı olduğu 2013 yılı seçimleri öncesi Steinbrück’ün orta parmak pozu büyük tartışmalara yol açmıştı. Kimileri çok sevimli bulurken, kimileri de bu pozu ciddi devlet adamına ve başbakan adayına yakıştırmamıştı. Seçmenin oyunu o pozun etkileyip etkilemediği bilinmezken, Steinbrück Merkel’e karşı ağır yenilgi almış ve daha sonra aktif siyasetten de ayrılmıştı.