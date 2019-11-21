Ormanda dehşet
FRANSA’nın kuzeyinde hamile bir kadın av köpeklerinin saldırısında aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti.
Yetkililer, 29 yaşındaki hamile kadının Villiers-Cotterêts şehri yakınlarında kendi köpekleriyle ormanda yürüyüş yaptığı sırada, bölgede bir grup avcının da tazılarla avlanmakta olduğunu söyledi. Savcı Frederic Trinh, birkaç av köpeğinin ‘kadını kol ve bacaklarıyla başından ısırdığını’ ifade etti. Otopsi raporunda kadının yaralar sonucu öldüğü belirtildi. Polis olayla ilgili ‘adam öldürme’ suçlamasıyla soruşturma açtı.
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