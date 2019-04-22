Orgeneral Güler'e, Avustralya Genelkurmay Başkanı Campell'den ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avustralya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Angus Campbell ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler, Campbell'i, Genelkurmay Karargahı'na gelişinde askeri törenle karşıladı.
Törende, iki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalınmasının ardından, Campbell tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Orgeneral Güler ve Campbell, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.
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