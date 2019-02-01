‘Orduyla gizli irtibat kurdum’
Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek için ordu ile gizli görüşmeler yaptığını iddia etti.
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, “Ordunun Maduro’dan desteğini geri çekmesi, hükümette değişiklik sağlanması için oldukça önemli. Görevde olanların çoğunluğu ülkenin son dönemdeki yaşadıklarının savunulamaz olduğu konusunda hemfikir” dedi. Muhalefetin insanlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş bütün silahlı kuvvetler üyelerine af önerdiğini ifade eden Guaido, görüştüğü kişilerin kimlikleri ve görevleri hakkında bilgi vermedi. Venezuela Yüksek Mahkemesi, Guaido’nun ülkeden ayrılmasını yasaklayarak banka hesaplarını dondurmuştu.
AP GUAIDO’YU TANIDI
Avrupa Parlamentosu ise dün gerçekleşen oylama sonucunda Guadio’yu Venezuela’nın geçici başkanı olarak tanıdığını duyurdu. Parlamento üyeleri, bağlayıcı olmayan kararın, tüm AB devletleri tarafından benimsenmesi talebinde bulundu. Öte yandan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Venezuela’daki krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu duyurdu.
BASKIN İDDİASI
35 yaşındaki Guaido, Caracas’taki Merkez Üniversitesi’nde yaptığı konuşmanın sonunda, özel kuvvetler mensuplarının ailesiyle yaşadığı eve gittiğini öne sürdü. “Diktatörlük bizi korkutacağını sanıyor. Bilgiyi buraya gelmeden önce aldım. Fakat bu mevzuyla başlamadım, tüm Venezuelalılar için bir planla başladım” diyen Guaido, güvenlik güçlerine seslenerek, “Sadece 20 aylık olan bebeğime yönelik bir tehditten sizleri sorumlu tutacağım” ifadesini kullandı. Venezuelalı siyasetçi, miting sonrası evine giderek eşi ve çocuğuyla poz verdi. Medyada özel kuvvetler mensuplarının eve girmediği yolunda haberler yer aldı.
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