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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Orduyla gizli irtibat kurdum’

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‘Orduyla gizli irtibat kurdum’

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek için ordu ile gizli görüşmeler yaptığını iddia etti.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, “Ordunun Maduro’dan desteğini geri çekmesi, hükümette değişiklik sağlanması için oldukça önemli. Görevde olanların çoğunluğu ülkenin son dönemdeki yaşadıklarının savunulamaz olduğu konusunda hemfikir” dedi. Muhalefetin insanlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş bütün silahlı kuvvetler üyelerine af önerdiğini ifade eden Guaido, görüştüğü kişilerin kimlikleri ve görevleri hakkında bilgi vermedi. Venezuela Yüksek Mahkemesi, Guaido’nun ülkeden ayrılmasını yasaklayarak banka hesaplarını dondurmuştu.

AP GUAIDO’YU TANIDI

Avrupa Parlamentosu ise dün gerçekleşen oylama sonucunda Guadio’yu Venezuela’nın geçici başkanı olarak tanıdığını duyurdu. Parlamento üyeleri, bağlayıcı olmayan kararın, tüm AB devletleri tarafından benimsenmesi talebinde bulundu. Öte yandan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Venezuela’daki krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu duyurdu.

‘Orduyla gizli irtibat kurdum’

BASKIN İDDİASI

35 yaşındaki Guaido, Caracas’taki Merkez Üniversitesi’nde yaptığı konuşmanın sonunda, özel kuvvetler mensuplarının ailesiyle yaşadığı eve gittiğini öne sürdü. “Diktatörlük bizi korkutacağını sanıyor. Bilgiyi buraya gelmeden önce aldım. Fakat bu mevzuyla başlamadım, tüm Venezuelalılar için bir planla başladım” diyen Guaido, güvenlik güçlerine seslenerek, “Sadece 20 aylık olan bebeğime yönelik bir tehditten sizleri sorumlu tutacağım” ifadesini kullandı. Venezuelalı siyasetçi, miting sonrası evine giderek eşi ve çocuğuyla poz verdi. Medyada özel kuvvetler mensuplarının eve girmediği yolunda haberler yer aldı.

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