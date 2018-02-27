Orban’ı örnek gösterince Macaristan istifaya çağırdı

BAKAN Szijjarto, El Hüseyin’in, İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu’nda yaptığı konuşmasında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla itham etmesine tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin’in demokratik seçimlerle yönetimde bulunan Macaristan hükümeti hakkında haksız ithamlarda bulunarak diktatörlüğe benzettiğini iddia eden Szijjarto, “Uluslararası bir kuruluşun yöneticisinin haksız ve sinirlendirici ithamları kabul edilemez. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri hemen istifa etmeli” diye konuştu.

Szijjarto, Macaristan’ın sığınmacı konusunda duruşunun açık olduğunu ve ülkesinin sınırlarını korumaya devam edeceğini söyledi.

Peter Szijjarto

‘AVRUPA İÇİN UTANÇ VERİCİ’

Zeyd Raad El Hüseyin, BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu’nda yaptığı konuşmada temel özgürlüklerin dünyanın her yerinde gerilemeye başladığına dikkat çekmiş, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın ise Avrupa için utanç verici olduğunu vurgulamıştı. El Hüseyin buna örnek olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ay başında “Dış görünüşümüzün (rengimizin) diğer ırklarla karışmasını istemiyoruz” sözünü göstermişti.

MACARİSTAN’IN ÖNLEMLERİ ELEŞTİRİLİYOR

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu’ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya’nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Mecliste geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacıları şiddet uygulayarak Sırbistan’a geri göndermekle suçluyor.