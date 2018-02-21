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    Orban’ı diktatör olmakla suçladı

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    21.02.2018 - 01:09 | Son Güncelleme:

    AVRUPA Birliği siyaset sahnesinin uzun soluklu isimlerinden olan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn’un hedefinde bu kez Macaristan Başbakanı Viktor Orban vardı.

    Pazar günü yaptığı konuşmada mültecilere yardımcı olan sivil toplum örgütlerini hedef alan Orban’a sert tepki gösteren Asselborn, Macar lideri ‘diktatör’ olarak niteledi. Asselborn, Alman medyasına yaptığı açıklamalarda, “Bu yaklaşım, siyasi ve ahlaki vicdanını dinlemek yerine iktidarını koruma endişesinde olan bir diktatörden beklenen türden” dedi. Nisan ayındaki seçimlerden zaferle çıkma ihtimali yüksek olan Viktor Orban, Avrupa’nın mülteci dünyası haline geldiğini savunarak, “Eğer tüm bunlar sürerse Avrupa’daki büyük şehirlerde Müslüman çoğunluklar olacak” demişti. Asselborn, Orban’ın açıklamalarının AB’nin bir üye ülkeye karşı elindeki en etkili yaptırım mekanizması olan 7’nci maddenin devreye sokulmasını gerekli kıldığı görüşünü savundu. AB Komisyonu’nun geçen aylarda Polonya için devreye soktuğu 7’nci madde, bir üye ülkeyi oy hakkından mahrum bırakabilecek bir içeriğe sahip. 

    Etiketler: gazetehaberleri , avrupa , Jean Asselborn
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