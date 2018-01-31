Orban’a göre ‘ya bizdensin, ya değil’

MACARİSTAN’ın Avusturya’nın yalnız komşusu değil aynı zamanda en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu belirten Kurz, Orban ile görüşmesinde başta ikili ilişkiler olmak üzere AB’nin geleceği gibi önemli konuları konuştuklarını söyledi. Kurz, iki ülkenin de AB dış sınırlarının korunması ve yasa dışı göçmen girişinin durdurulması konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, “AB içinde sığınmacıların dağıtılmasına yönelik sistem işlemiyor. Avrupa’ya yasa dışı göçmenlerin girişini durdurmalıyız ve güvenliği sağlamalıyız” diye konuştu.

Sınırların korunması hususunda Macar ve Avusturya emniyet güçlerinin iş birliği içinde hareket ettiğine değinen Kurz, “AB düzeyinde yeni bir sığınmacı sistemi uygulanması gerekiyor. Avrupa’ya kimin göç edeceğine insan kaçakçıları değil, göçmen alacak ülkeler karar vermelidir” dedi.

‘GÖÇ, AVRUPA’YI TEHDİT EDİYOR’

Başbakan Orban da her iki liderin aynı siyasi oluşumdan geldiğini belirterek, Macaristan’ın AB’nin Balkan bölgesine doğru genişlemesini desteklediğini söyledi. Orban, Avrupa’nın geleceğini tehdit eden en önemli tehlikenin ise göç sorunu olduğunu ileri sürdü.

Avrupa’nın Hıristiyan kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Orban, “Ben burada dini boyutu değil kültürel boyuta işaret ediyorum. Bizler Hıristiyan toplumunda yaşamımızı sürdürüyoruz ve bu yaşam tarzı korunmalı. Bizim için bu kimlik önemlidir. Bence Avrupa’nın paralel bir topluma ihtiyacı yok. Bunun aksine bizler Hıristiyan temel değerleri korumalıyız” diye konuştu.