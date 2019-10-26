Orban: Barış Pınarı bizim çıkarımıza
MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri operasyonun ülkesinin yararına olduğunu söyledi.
Gerilim ve çatışmaların yaşanmasına rağmen bölgede askeri müdahaleyle istikrar sağlandığını belirten Orban, bu sayede Türkiye’deki mültecilerin ülkelerine geri dönebileceğini söyledi. Macar devlet radyosuna konuşan Orban, “Eğer oraya gitmezlerse, Türkiye Avrupa’ya kapılarını açacak. Yüz bin kişi Türkiye’den Yunanistan’a, oradan Balkanlara, Balkanlar’dan Macaristan ya da Hırvat sınırlarına gelecekler. Bunun olmaması Macaristan’ın çıkarınadır” ifadesini kullandı.
Viktor Orban, mültecilerin kaçak bir şekilde ülkeye girişinin engellenmesi için gerekirse güç kullanabileceklerini söylemişti. Orban, Barış Pınarı Harekâtı başladığında AB’de Türkiye’ye karşı ateşkes çağrısı yapan ortak bir karar çıkmasını itiraz ederek ötelemişti.
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