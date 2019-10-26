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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Orban: Barış Pınarı bizim çıkarımıza

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Orban: Barış Pınarı bizim çıkarımıza

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri operasyonun ülkesinin yararına olduğunu söyledi.

Gerilim ve çatışmaların yaşanmasına rağmen bölgede askeri müdahaleyle istikrar sağlandığını belirten Orban, bu sayede Türkiye’deki mültecilerin ülkelerine geri dönebileceğini söyledi. Macar devlet radyosuna konuşan Orban, “Eğer oraya gitmezlerse, Türkiye Avrupa’ya kapılarını açacak. Yüz bin kişi Türkiye’den Yunanistan’a, oradan Balkanlara, Balkanlar’dan Macaristan ya da Hırvat sınırlarına gelecekler. Bunun olmaması Macaristan’ın çıkarınadır” ifadesini kullandı.

Viktor Orban, mültecilerin kaçak bir şekilde ülkeye girişinin engellenmesi için gerekirse güç kullanabileceklerini söylemişti. Orban, Barış Pınarı Harekâtı başladığında AB’de Türkiye’ye karşı ateşkes çağrısı yapan ortak bir karar çıkmasını itiraz ederek ötelemişti.

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