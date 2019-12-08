Orayı işaret etti... Dikkat çeken zamanlama

Netanyahu haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, cuma akşamı Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu 25 göstericinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası toplumu İran yönetimi üzerindeki baskısını artırmaya çağıran Netanyahu, "Bulgular Bağdat'ta göstericilere yönelik saldırının arkasında İran'a yakın Şii milislerin olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığına Korgeneral Kays Mahmudavi yerine Tümgeneral Abdulhüseyin et-Tamimi'nin atandığı belirtildi.



Irak resmi haber ajansında (INA) yer alan habere göre, atamanın Mahmudavi'nin sağlık sorunlarından dolayı gerçekleştirildiği açıklandı.

Söz konusu atamanın, Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda cuma akşamı gerçekleştirilen ve 25 kişinin hayatını kaybetmesine, 120'sinin yaralanmasına neden olan saldırının akabinde gelmesi dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda cuma akşamı kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 120 kişi yaralanmıştı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.