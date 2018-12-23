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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
23.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Operasyonlar Irak’tan sürecek

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Operasyonlar Irak’tan sürecek

ABD basını, Pentagon’un Suriye’deki ABD’li güçlerin bir kısmını Irak’a yerleştirme planı üzerine çalıştığını yazdı. Plana göre Irak’taki ABD askerleri zaman zaman Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a baskın yapacak.

NEW York Times (NYT) gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Suriye’deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik operasyonlar için küçük özel harekât timlerini görevlendirmeyi planladığını yazdı. NYT’ye göre, Pentagon Suriye’deki özel harekât timlerinin bir kısmını Irak’ın Suriye sınırına yakın bölgelerine gönderecek; burada konuşlanan güçler Suriye içinde DEAŞ hedeflerine zaman zaman baskın yapmak için görevlendirilecek. İki üst düzey ABD’li askeri yetkiliye dayandırılan haberde, söz konusu plan, Suriye’de hava saldırılarına devam edilmesi ve terör örgütü YPG’ye silah yardımına sürdürülmesi gibi diğer planların arasında değerlendirilmeye alındı. NYT, Pentagon’un Trump’ın talimatına uyarak Suriye’den tamamen çekilmeyi sağlayacağı ancak bunun sonucunda terör örgütü DEAŞ üzerinde baskı unsurları oluşturan bir plan üzerine yoğunlaşmak istediği belirtildi.

‘İSMİ DEĞİŞEBİLİR’

Obama döneminde Pentagon’da görevli Derek Chollet, uluslararası koalisyon mensubu özel harekât gruplarının isminin ‘terörle mücadele güçleri’ şeklinde değiştirilmesinin söz konusu olabileceğini öne sürdü. Pentagon’un üzerinde uzlaşma sağlanacak planı haftalar içinde ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunması bekleniyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Trump ile ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle kısa süre önce Trump’a istifasını sunmuştu. NYT’a konuşan Pentagon yetkilileri, 6 aydır süren yoğun hava saldırılarına rağmen Suriye’nin güneydoğusundaki Hacin bölgesinin tamamen DEAŞ’tan alınamaması gerekçesiyle, terör örgütü YPG liderliğindeki SDG’ye yönelik desteğin tam olarak kesilmeyeceği bir plan talep edildiğini aktardı.

ABD HENÜZ ÇEKİLMEDİ

Reuters’a konuşan Suriyeli muhalifler ise ABD ordusunun Suriye-Ürdün sınırındaki Tanf askeri üssünden henüz çekilmediğini söyledi. Rusya ve Suriye, ABD’nin Bağdat-Şam anayolunun üzerinde konuşlu Tanf üssünden çekilmesini talep ediyordu.

Operasyonlar Irak’tan sürecek

ABD’DE HÜKÜMET KISMEN KAPANDI

ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülmek istenen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen kapandı. ABD Başkanı Trump’ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan kriz, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı. Ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini önceki gece yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurdu. Federal kurumlar için çalışan milyonlarca ABD’li, bu süreçte ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak. Konuyla ilgili dün düzenlenen Senato oturumu ise 27 Aralık’a kadar ertelendi. Öte yandan, ABD Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları’nın 854 milyar dolarlık bütçesi eylül ayında yasalaştığı için kapanmadan etkilenmeyecek. Trump, duvar için Kongre’den 5 milyar dolar talep ediyor.

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