Operasyondan ilk görüntüler

ABD ordusu DEAŞ lideri Bağdadi’ye yönelik Suriye’nin İdlib vilayetinde düzenlediği operasyona ait görüntüleri yayınladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD askerlerinin iki cepheden Bağdadi’nin yaşadığı evi çevrelediği ve DEAŞ mensupları tarafından hızlı bir karşılık verildiği görülüyor. Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında görüntüleri paylaşan CENTCOM Komutanı General McKenzie, “(Bağdadi) iki küçük çocukla bir deliğe girdi ve kendisini havaya uçurdu. Bu tür eyleme bakarak nasıl bir insan olduğunu anlayabilirsiniz” diye konuştu. McKenzie, intihar yeleği giydiği tespit edilen dört kadın ve bir erkeğin de etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyondan sonra binanın patlayıcılarla imha edildiğini dile getirdi. Operasyonda öldüren kişi sayısının tam olarak tespit edilemediğini de vurguladı.

‘GECİKME OLMADI’

CENTCOM Komutanı McKenzie, Türkiye’nin terör örgütü YPG’ye yönelik sınır güvenliğini sağlamak için düzenlediği Barış Pınarı harekâtının Bağdadi’ye yönelik operasyonu geciktirdiği iddialarını ise kabul etmedi. ABD’nin operasyonun zamanlamasını ‘hava koşulları, kesinlik ve açık veriler’ gibi değişkenlere göre belirlediğini söyleyen McKenzie, “Bu (Barış Pınarı harekâtı) belirleyici bir faktör olmadı. Genel manada istihbarat ve diğer faktörlerin ele alınmasıyla tam zamanı gelince (hedefi) vurduk” dedi. ABD basınında Türkiye’nin operasyonunun Bağdadi’ye yönelik baskını engellediğine dair yorumlar ortaya atılmıştı.

ÇAMAŞIR TEZİ ‘ÇÜRÜDÜ’

ABD basınında ayrıca terör örgütü YPG mensuplarını kaynak gösteren, Bağdadi’nin daha önce ele geçirilmiş iç çamaşırı ile ceset kalıntılarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırıldığı iddiası yer almıştı. CENTCOM komutanı, Bağdadi’nin cesedinden alınan genetik materyalin, 2004’te Irak hapishanesinde tutuklu olduğu dönemde kendisinden alınan DNA örneği ile doğrulandığını söyledi. McKenzie, kalıntılarının teşhis için üsse götürüldüğünü ve ölümünden sonraki 24 saat içinde denize atıldığını belirtti. McKenzie, Bağdadi’nin ölümünün ardından örgüt üyelerinin intikam saldırısı gerçekleştirebileceğine uyarısında bulunarak “Bunun için hazırlıklıyız” diye konuştu.

BAĞDADİ GİTTİ KUREŞİ GELDİ

Bu arada terör örgütü DEAŞ, kendisine yakın haber ajansı aracılığıyla Bağdadi ve sözcü Ebu el-Hasan el-Muhacir’in öldüklerini doğruladı. Yeni sözcü Ebu Hamza el-Kureşi, Bağdadi’nin ardından örgütün başına Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureşi’nin geçtiğini duyurdu.

ABD’DEN PETROL BÖLGESİNE TANK SEVKIYATI

Terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Myles Caggins, Twitter hesabından petrol bölgesi Deyrizor’a gönderilen tanklara ait görüntüleri paylaştı. ABD ordusu kısa süre önce Suriye’nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarına zırhlı araçlar ve askeri lojistik malzeme taşıyan tırlardan oluşan 170 araçlık konvoy sevk etmişti. ABD Başkanı Trump, YPG’nin liderliğindeki SDG’nin petrol bölgelerinin güvenliğini sağlamasını talep ediyor. ABD bu amaçla Deyrizor’a askeri sevkiyata başlamış, El Ömer ve Rimelan başta olmak üzere petrol sahalarına çok sayıda zırhlı araç sevk etmişti. ABD’nin Bagoz bölgesinde de askeri üs kuracağı iddia ediliyor.