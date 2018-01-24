Operasyonda 5. gün... Savaş uçakları canlı yayında vurdu

11:00 Afrin'deki terör harekatına katılan ÖSO birliklerinin ilerleyişi görüntülendi. Bölgede yoğun sis ve yer yer yağmur olduğu görülüyor.





11:07 Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medya paylaşımları üzerinden PYD/PKK propagandası yürüttüğü gerekçesiyle 31 ilde gözaltına alınan 150 şüpheliden 11'i tutuklandı.

10.40 Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı’nı beşinci gününde de tüm hızıyla yürütürken, dün ilk kez yerli üretim T-129 Atak Helikopterleri de operasyona katıldı. Afrin’ın batısında yine yerli üretim olan ve “Engerek” olarak adlandırılan lazerli hedef belirleme cihazlarının işaretlediği terörist hedeflerini vuran Atak helikopterleri, taarruzlarında kimi zaman “Cirit” füzeleri de kullandı. (Uğur Ergan)

SAVAŞ UÇAKLARI CANLI YANINDA VURDU

09.30 Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan yapılan bombardıman ile etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Operasyonu'nun 5. gününde Türk savaş uçakları havadan, fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla karadan PYD/PKK mevzileri ateş altına alındı. Belirlenen hedefler, yapılan bombardıman ile etkisiz hale getiriliyor. Yapılan bombardımanın ardından yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görülüyor. Savaş uçaklarının bu sabah Afrin'deki terör mevzilerini vurması, Habertürk muhabirleri Osman Girgin ve Deniz Pirinççiler tarafından canlı yayınında görüntülendi.

08.25 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

08.00 Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı devam ediyor. 170 hedef imha edildi, 15 nokta örgütten alındı. Zeytin Dalı Harekatı, devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı. Ajanslara düşen son dakika haberine göre ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı. Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı Cinderes bölgesinde gece boyunca silah ve top seslerinin kesilmediği bildirildi. Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye sınırındaki bazı alanlar, 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.