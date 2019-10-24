Operasyon durdu AP durmuyor
TÜRKİYE’nin ABD ve Rusya ile vardığı uzlaşılar çerçevesinde atılan adımlarla Suriye denkleminden iyice dışlanan Avrupa Birliği’nden, Barış Pınarı harekâtı durmasına rağmen yoğun eleştiri gelmeye devam ediyor.
Türkiye’nin operasyonunun sonuçlarına ilişkin bir oturum düzenleyen Avrupa Parlamentosu’nda Gümrük Birliği’nin askıya alınması, harekâtı planlayan ve gerçekleştirenlere yönelik hedef odaklı yaptırım uygulanması, AB çapında silah ambargosu, ekonomik yaptırımların devreye sokulması ve müzakerelere son verilmesi gibi görüşler dile getirildi. Oturumda son gelişmelerin görüş ayrılıklarına neden olduğu da net şekilde hissedildi. AP’nin bugün tüm siyasi grupların desteklediği oldukça sert içerikli bir kararı oylayarak onaylaması bekleniyor.
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