‘Opera’da gaz alarmı
Avustralya'nın Sydney kentindeki ‘Opera Binası’ yakınında dün yaşanan gaz sızıntısı büyük paniğe yol açtı.
Sydney Opera Binası’nın fuaye alanında ve yandaki restoranda bulunan yaklaşık 500 kişi tahliye edildi ve bazı yollar trafiğe kapatıldı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, bölgedeki bir inşaatta çalışan ekskavatörün gaz hattına verdiği zarar sonrası kaçak meydana geldiği ve gaz seviyesinin yükselmesinin ardından çevredekilerin tahliye edildiği bildirildi. Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sydney Opera Binası en özel mimariye sahip yapılardan biri olarak biliniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle