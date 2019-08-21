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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.08.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Open Arms gemisindeki göçmenler 5 AB ülkesine dağıtılacak

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Open Arms gemisindeki göçmenler 5 AB ülkesine dağıtılacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi beş ülkenin, 19 gündür denizde bekleyen Open Arms gemisindeki düzensiz göçmenleri almayı kabul ettiği bildirildi.

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  • Open Arms gemisindeki göçmenler 5 AB ülkesine dağıtılacak
  • Open Arms gemisindeki göçmenler 5 AB ülkesine dağıtılacak
  • Open Arms gemisindeki göçmenler 5 AB ülkesine dağıtılacak
  • Open Arms gemisindeki göçmenler 5 AB ülkesine dağıtılacak
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

AB Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, İspanya, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Portekiz'in Open Arms'taki düzensiz göçmenleri alacağını belirtti.

Gemideki düzensiz göçmenlerin, bu ülkelere dağıtılmasının "birkaç günden uzun süreceğini" vurgulayan Ernst, AB Komisyonunun prosedürü hızlandırmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

"OPEN ARMS HADİSESİ"

İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de üç farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke ise bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti. Bu sırada, 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.

Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının geçen çarşamba kötüleşmesi sebebiyle gemi "acil durum" çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.

Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü Lampedusa'ya çevirmiş ve perşembe sabahı buranın limanına kadar yaklaşmıştı. Bu sırada yine acil tıbbi müdahale ihtiyacı bulunan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş ve sayı 134'e düşmüştü.

Gemiden dün gece tahliye edilen 9 kişinin ardından kalanların sayısı önce 98, son olarak da denize atlayanların ardından 89 olmuştu.

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