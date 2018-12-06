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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.12.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

OPEC toplantısı ne zaman?

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OPEC toplantısı ne zaman?

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün ardından gözler Viyana'da yapılacak OPEC toplantısı çevrildi. OPEC toplantısının ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, 'OPEC toplantısı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler üretim kısıntısını müzakere etmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacak. OPEC'in 175. olağan toplantısı bugün içinde düzenlenecek. "OPEC plus" olarak adlandırılan, OPEC üyesi ve aralarında Rusya’nın da yer aldığı OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin, toplantıda üretimlerini günlük 1-1,5 milyon varil düzeyinde azaltma kararı alması bekleniyor.

KÖRFEZ KRİZİ OPEC'E SIÇRADI

Katar'ın komşuları tarafından tecrit edilmesiyle patlak veren Körfez krizi, Doha yönetiminin 57 yıldır üyesi olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ayrılma kararıyla, dünyanın en büyük petrol organizasyonuna sıçradı.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in, Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesi ve hava sahalarını kapatmasıyla başlayan siyasi kriz, Doha'nın OPEC'ten ayrılmasında önemli rol oynadı. Üye ülkelerin petrol politikalarını birleştirerek küresel petrol piyasasını dengelemek için 1960'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta kurulan OPEC, yıllar içinde petrol üretimini uluslararası siyaset için kullanmaktan çekinmedi.

OPEC, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail'i destekledikleri gerekçesiyle 1973'te bu ülkelere petrol ambargosu uyguladı ve fiyatların yükselmesine neden oldu. Petrol fiyatlarının 2014'te düşmesine de müdahale etmeyen Suudi Arabistan önderliğindeki OPEC, önce İran'ı sonra da Katar'ı örgüt içinde yalnızlaştırdı.

Son gelişmelerin ardından Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Ocak 2019'da OPEC'ten ayrılacağını duyurarak, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı Katar'ın doğal gaz üretimine odaklanacağını belirtti.

Viyana'da 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesinde yapılan bu açıklama, küresel petrol piyasasında gücü sorgulanan örgütün içinde siyasi çatlaklar olduğu şeklinde yorumlandı. Ayrıca Katar'ın birlikten ayrılması küresel petrol piyasasında itibar kaybı olarak değerlendirildi.

OPEC'in fiyatları yükseltmek için günlük petrol üretimini ortalama 1 milyon varil düşüreceği öngörülen toplantıda, örgütün, petrol piyasasında zayıflayan nüfuzunu güçlendirmesi ve Katar'ın üyelikten ayrılmasıyla belirginleşen sorunları ele alması bekleniyor. Günlük ortalama 609 bin varil petrol üretimiyle OPEC'in toplam kapasitesinin yüzde 1,8'lik bölümünü oluşturan Katar'ın birlikten ayrılması, kartel için ekonomik etkiden ziyade siyasi önem taşıyor.

OPEC NEDİR?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 14 Eylül 1960 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Bağdat Konferansı'nda İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından kuruldu. Bu beş ülke OPEC'in kurucu üyesi oldu. OPEC'in, 1960'lı yıllarda petrol fiyatı üzerindeki etkisi sınırlıydı. Ancak bu durum 1973 yılındaki Arap-İsrail savaşı sırasında ABD'nin İsrail'e desteğine tepki olarak petrol ambargosu uygulamaya başlamasıyla değişti.

Örgütün namı, Suudi Arabistan Petrol Bakanı Şeyh Ahmed Zeki Yamani'nin karizmatik liderliğiyle pekişti. OPEC'in başkanlığına 1962 yılında getirilen Yamani, 1986 yılına kadar bu görevini sürdürdü. OPEC, petrol üreticileri için adil ve istikrarlı fiyatları sağlamak, petrol tüketicisi ülkelere etkili, ekonomik ve düzenli petrol arzını karşılamak ve petrolden elde edilen geliri petrol sektörüne yatırıma dönüştürmek için üye ülkeler arasında petrol politikalarında bütünlüğü ve eş güdümü amaçlıyor.

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