Onun mumyası mı?
İran’ın başkenti Tahran’da Şiilere ait bir ibadet merkezinin yakınlarında yapılan inşaat çalışmasında bir mumya bulundu.
Tahran Belediyesi Kültürel Miras ve Turizm Komitesi Başkanı Hasan Halilabadi, mumyanın İran’daki Pehlevi Hanedanı’nın kurucusu olan ve ülkeyi 1925-1941 yılları arasında yöneten Şah Rıza Pehlevi’ye ait olabileceğini söyledi.
1944’te sürgündeyken ölümünün ardından Şah Rıza Pehlevi, Mısır’da mumyalandı ve yıllar sonra İran’ın Ray kentinde hazırlanan mozoleye defnedildi.
1979’daki İran İslam Devrimi’nin ardından mozole bir grup tarafından yıkıldı ancak cenaze ortaya çıkmadı.
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