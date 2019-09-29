Onlarla ne konuştuğu sır

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde 2020 seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açılmasını istediğinin ortaya çıkması üzerine diğer ülke liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleri de soru işaretlerine yol açtı.

SIKI ÖNLEMLER

Amerikan CNN International ve New York Times (NYT) gazetelerine göre Trump’ın Meksika ve Avustralya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin içeriğinin sızmasının ardından Beyaz Saray, bu görüşmelerle ilgili bilgiye erişime sınırlama getirmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey I.Kislyak ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin basına sızması üzerine önlemler daha da arttırıldı. Geçtiğimiz günlerde CIA ajanı olduğu belirtilen bir muhbir, Beyaz Saray’ın Trump’ın Ukrayna lideri Zelenski ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinin deşifresini ana bilgisayar sistemi dışında, sadece çok az sayıda kişinin erişimi olduğu bir bilgisayar sisteminde tuttuğunu öne sürmüştü.

ERİŞİM SINIRLAMASI

NYT, Trump ekibinin Suudi kraliyet ailesiyle görüşmeler için de önlem aldığını öne sürdü. Trump’ın Suudi Kralı Selman, Veliaht Prens Muhammed ve Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Prens Halid bin Selman ile yaptığı görüşmeleri ancak çok az sayıda kişinin dinleyebildiği belirtildi. Konuya yakın bir kişi uygunsuz bir içerik söz konusu olmasa da Trump ile Suudiler, Cemal Kaşıkçı cinayetini konuşurken bu kısıtlamaların söz konusu olduğunu aktardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmelerin kaydının da çok az sayıda kişinin erişimi olduğu ayrı bilgisayar sisteminde tutulduğu iddia edildi. Beyaz Saray konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Rusya’nın 2016 seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddiaları ve Kaşıkçı cinayetine rağmen Trump’ın Suudi Arabistan ile ilişkileri hiçbir şey olmamış gibi devam ettirmesi bu iki ülkeyle ilişkilerini daha hassas bir hale getiriyor.

‘BİZ DE BAŞKA ÜLKELERE MÜDAHALE EDİYORUZ’

Trump’ın 2017’nin mayıs ayında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya’nın ABD Büyükelçisi Kislyak ile yaptığı görüşmede Rusya’nın 2016 seçimlerine olası müdahalesinden kaygı duymadığını, aynı şeyi ABD’nin de başka ülkelerde yaptığını söylediği öne sürüldü. Washington Post’a göre eski FBI direktörü Comey’in görevden alınmasından bir gün sonra Ruslarla görüşen Trump, üzerinden büyük bir baskının kalktığını da söylemiş.

POMPEO KONGRE’YE İFADEYE ÇAĞRILDI

DEMOKRATLARIN kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna görüşmesine ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ifadeye çağırdı.

Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri, Bakan Pompeo için ayrı ayrı ifade çağrısında bulundu. Yazılı açıklamada, Pompeo’ya 9 Eylül’de gönderilen mektuplarda Ukrayna görüşmesine ilişkin belgeleri 16 Eylül’e kadar teslim etmesi talebinin iletildiği ancak Pompeo’nun bu talebe yanıt vermediği kaydedildi.