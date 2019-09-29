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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Onlarla ne konuştuğu sır

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Onlarla ne konuştuğu sır

ABD Başkanı Trump’ın bazı yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerine Beyaz Saray’ın yetkili personele erişim engeli uyguladığı öne sürüldü. Buna göre Rusya lideri Putin ve Suudi kraliyet ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerinin deşifresi de ana bilgisayarda değil, çok az sayıda kişinin erişimi olduğu ‘gizli’ diye tasnif edilen bir bilgisayar sisteminde tutuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde 2020 seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açılmasını istediğinin ortaya çıkması üzerine diğer ülke liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleri de soru işaretlerine yol açtı.

SIKI ÖNLEMLER

Amerikan CNN International ve New York Times (NYT) gazetelerine göre Trump’ın Meksika ve Avustralya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin içeriğinin sızmasının ardından Beyaz Saray, bu görüşmelerle ilgili bilgiye erişime sınırlama getirmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey I.Kislyak ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin basına sızması üzerine önlemler daha da arttırıldı. Geçtiğimiz günlerde CIA ajanı olduğu belirtilen bir muhbir, Beyaz Saray’ın Trump’ın Ukrayna lideri Zelenski ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinin deşifresini ana bilgisayar sistemi dışında, sadece çok az sayıda kişinin erişimi olduğu bir bilgisayar sisteminde tuttuğunu öne sürmüştü.

ERİŞİM SINIRLAMASI

NYT, Trump ekibinin Suudi kraliyet ailesiyle görüşmeler için de önlem aldığını öne sürdü. Trump’ın Suudi Kralı Selman, Veliaht Prens Muhammed ve Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Prens Halid bin Selman ile yaptığı görüşmeleri ancak çok az sayıda kişinin dinleyebildiği belirtildi. Konuya yakın bir kişi uygunsuz bir içerik söz konusu olmasa da Trump ile Suudiler, Cemal Kaşıkçı cinayetini konuşurken bu kısıtlamaların söz konusu olduğunu aktardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmelerin kaydının da çok az sayıda kişinin erişimi olduğu ayrı bilgisayar sisteminde tutulduğu iddia edildi. Beyaz Saray konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Rusya’nın 2016 seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddiaları ve Kaşıkçı cinayetine rağmen Trump’ın Suudi Arabistan ile ilişkileri hiçbir şey olmamış gibi devam ettirmesi bu iki ülkeyle ilişkilerini daha hassas bir hale getiriyor.

‘BİZ DE BAŞKA ÜLKELERE MÜDAHALE EDİYORUZ’

Trump’ın 2017’nin mayıs ayında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya’nın ABD Büyükelçisi Kislyak ile yaptığı görüşmede Rusya’nın 2016 seçimlerine olası müdahalesinden kaygı duymadığını, aynı şeyi ABD’nin de başka ülkelerde yaptığını söylediği öne sürüldü. Washington Post’a göre eski FBI direktörü Comey’in görevden alınmasından bir gün sonra Ruslarla görüşen Trump, üzerinden büyük bir baskının kalktığını da söylemiş.

POMPEO KONGRE’YE İFADEYE ÇAĞRILDI

DEMOKRATLARIN kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna görüşmesine ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ifadeye çağırdı.

Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri, Bakan Pompeo için ayrı ayrı ifade çağrısında bulundu. Yazılı açıklamada, Pompeo’ya 9 Eylül’de gönderilen mektuplarda Ukrayna görüşmesine ilişkin belgeleri 16 Eylül’e kadar teslim etmesi talebinin iletildiği ancak Pompeo’nun bu talebe yanıt vermediği kaydedildi.

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