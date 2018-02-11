Onlar da ‘kesin dönüş’ü bekliyor

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Almanya ve Danimarka’daki müzelerden sonra Louvre ve British müzelerinde de incelemelerde bulunacak.

Komisyon, gelecek hafta ilk olarak Fransa’ya, ardından İngiltere’ye gidecek. Komisyon üyeleri,14 Şubat Çarşamba günü Paris’te Louvre Müzesi’nde yetkililerle görüşecek, ertesi gün UNESCO ile bir toplantı gerçekleştirecek. Komisyonu, buradan İngiltere’ye geçecek ve Londra’da British Müzesi, Victoria ve Albert Müzesinde incelemelerde bulunacak.

‘SUÇ GİBİ GÖRÜNMÜYOR’

Komisyon Başkanı, AK Parti Sakarya milletvekili Mustafa İsen, komisyonun çalışmalarında sona yaşlaştığını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi muhatap kurumlara yönelik de önerilerinin olacağını belirten İsen, şunları söyledi:

“İşin takibiyle sorumlu olan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarmanın bir takım talepleri var. Oralarda da bazı mevzuat düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Asıl yapmak istediğimiz husus, kamuoyunda hem yurt içi hem de yurt dışında bilinç oluşturmak. Bu eserlerin değerli nesneler olduğuna öncelikle kendi vatandaşımıza anlatmak. Eski eser kaçakçılığı vatandaş nezdinde bir suç gibi görünmüyor, algılanmıyor. Yurt dışında da ‘Türkiye bu eserleri en üst düzeyde takip ediyor’ mesajı vererek bir caydırıcılık oluşturmamız gerekiyor.”

KAPI BURADA, TOKMAĞI DANİMARKA’DA

“Almanya ve ABD’de herhangi bir ciddi müze yok ki, o müzede Türkiye’ye ait eserler bulunmamış olsun. Taş yerinde ağırdır, eserlerin ait olduğu topraklarda değerlendirilmesi gerektiğini ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. Beyhekim Camisi’nin mihrabı sökülmüş, götürülmüş ve bugün Almanya’da sergileniyor. Topkapı Sarayı’ndan bazı eserlerin sayfaları koparılmış, götürülmüş. Kitabın kendisi burada ama bazı sayfaları yok. Kapı burada duruyor, tokmağı götürülmüş. Bu gibi parçalanmış eserlerin süratle birleştirilmesi gerekiyor.