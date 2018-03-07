Onlar artık ‘kara cansızı’

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de hayatı durma noktasına getiren Emma Fırtınası, ardında tam bir ‘deniz enkazı’ bıraktı. Fırtınanın ardından, özellikle Yorkshire bölgesinin doğusundaki deniz kıyısında, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Dev dalgalar ve şiddetli rüzgârların etkisiyle fırtınanın derin sulardan aldığı onbinlerce deniz canlısı, sahil boyunca kıyıya vurdu. Fırtına dindikten sonra çevre sakinleri hâlâ canlı olanları toplayarak tekrar denize atsa da tüm sahil ölü yengeçler, deniz yıldızları ve midyelerle doldu. Bölge balıkçılarından Jack Sanderson, manzarayı, “Savaş yeri gibiydi. Sahilde her türlü deniz canlısı vardı” diyerek anlattı. Sanderson, yavru ya da yumurtası olan deniz canlılarını almaya çalışan insanlara ise tepki gösterdi.