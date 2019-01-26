‘Önemli olan YPG’nin çekilmesi’
CERABLUS’tan Menbiç’e inen 216 numaralı karayolunun geçtiği, iki bölgenin sınır hattında bulunan Menbiç’in kuzeyinde PYD/YPG hakimiyetindeki Dadat’da, dün Rus askerlerinin nöbete başladığını gösteren fotoğraflarla ilgili Ankara bağlayıcı bir yorum yapmazken, bu iddiayı yalanlayan bir tutum da takınmadı.
Ancak Ankara, Menbiç’in kırsal bölgelerinde daha önce de Rus askerlerinin yanı sıra rejime ait askerlerin de bulunduğunu hatırlatarak buna Menbiç’in batısında Halep’e inen M4 karayolu üzerindeki Arima’yı örnek gösterdi. Kaynaklar, terör örgütü PYD/YPG’nin ABD’nin bölgeden geri çekileceğini açıklamasından sonra Rusya kartını Türkiye’ye karşı oynama gayreti içine girmiş olabileceğini belirterek, “Arima veya Dadat olsun bu bölgeler karmaşık, gri, her an değişkenlik içeren yerlerdir. Önemli olan Menbiç merkezinde PYD/YPG unsurlarının geri çekilmesidir. Bunun için de Türkiye ile ABD arasında Menbiç mutabakatı işlemelidir” değerlendirmesinde bulundu.
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