Öncesi sonrası
Bahamalar’da aldığı can sayısı 30’a çıkan Dorian kasırgasının yol açtığı maddi hasar, uydulardan çekilen faciadan önceki ve sonraki görüntülerle çok daha iyi ortaya çıktı.
Geçtiğimiz pazar gününden salı gününe kadar Bahamaların kuzeyini vuran Dorian kasırgasının ülkede aldığı can sayısı 30’a yükseldi. Bahamalar’ı 5. kategori ile en güçlü şekilde vuran kasırga, binlerce kişinin de evsiz kalmasına yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Bahamalar’da ölü sayısının artmasından endişe edilirken, hükümet sonuçların can ve mal kaybı açısından ‘sarsıcı’ olabileceğini açıkladı. Öte yandan, ABD’nin doğu kıyılarına yaklaşırken önce kategori 3’e ardından da en ‘güçsüz’ seviye olan kategori 1’e gerileyen Dorian kasırgası, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya devam ediyor. Şiddetli rüzgâr ve yağmur, Güney Carolina eyaletinin kasırgadan en çok etkilenen Charleston kentinde sel ve su baskınlarına neden odu. Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 220 binden fazla ev ve işyerinde de elektrik kesintileri yaşandı.
ABD’de de etkilerini sürdüren Dorian, bugüne kadar bölgeyi vuran en büyük kasırga olarak kayda geçti.
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