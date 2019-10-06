Önceliğimiz güvenlik mekanizması kurmak
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, önceliklerinin Türkiye ile Kuzey Suriye’de bir güvenlik mekanizması oluşturmak olduğunu söyledi.
Bir gazetecinin “Türkiye’nin geniş kapsamlı bir operasyon başlatması durumunda tüm ABD askerlerinin geri çekilmesine yönelik bir hazırlık var mı” sorusuna Esper şu yanıtı verdi: “Şu anda kuzey Suriye’de güvenlik mekanizmasını oluşturmaya odaklandık. Geçen gün meslektaşım Sayın Akar ile uzun bir görüşme yaptım. Bu (güvenlik mekanizması) görüşmemizin odak noktasıydı. Ona çok net şekilde açıkladım ve o da güvenlik mekanizmasını çalışır kılmamız gerektiğine katılıyor. Hava devriyelerimiz devam ediyor, daha yeni bir kara devriyesi de yaptık. Tüm detayları görüşüyoruz. Ona, ‘(güvenli bölge) üzerinde çalışmaya devam edelim, hepimiz için en iyi yol bu’ dedim. Şu anda odaklandığım şey bu.”
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