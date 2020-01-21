Önce toz fırtınası sonra ceviz büyüklüğünde dolu vurdu

Avustralya’da doğa olayları bitmek bilmiyor. Aylarca yangınlarla boğuşan ülkeyi önce toz fırtınası etkisi altına aldı, sonrasında ise dolu vurdu. Meteoroloji yetkilileri ceviz büyüklüğündeki dolu ve fırtınaya süper hücre oluşumunun neden olduğunu duyurdu. Acil durum ajansı dolu fırtınasından sonra yaklaşık 1200 acil yardım talebi aldıklarını söyledi. Kuvvetli yağış ve dolunun yanı sıra hortum riski içeren hava durumu, süper hücre olarak adlandırılıyor. Aşırı sıcaklardan sonra meydana gelen buharlaşmanın hızlı ve yoğun bir şekilde rüzgârla yükselmesi de aşırı yağış ve fırtınaya sebep oluyor.

ELEKTRİK KESİLDİ YOLLAR KAPANDI

Birkaç gündür devam eden şiddetli yağmur, bazı bölgelerdeki yangınların sönmesini sağladı ancak beraberinde elektrik kesintilerini de getirdi. Victoria eyaletinde bazı yollar da şiddetli yağış sebebiyle kapandı. Bu da selden etkilenmesi beklenen bölgelerde olası tahliye planlarına engel oluyor. Uzmanlar, yangın tehlikesinin ise henüz sona ermediğini belirtiyor. Yağışlara rağmen ülkenin New South Wales ve Victoria eyaletlerinde 80’den fazla bölgede yangın devam ediyor.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yüzlerce araçta hasar meydana geldi.