Önce telefon hattı sonra liderler zirvesi

GÜNEY Kore’den Kuzey Kore’ye giden üst düzey heyetle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un önceki gün bir araya geldi. Bu, 2011’de koltuğa oturan Kim Jong-un’un Güney Kore’den bir heyetle ilk görüşmesi oldu. Kuzey Kore resmi haber ajansı, Kim’in görüşmede “Güney Kore ile ilişkilerin güçlü bir biçimde ilerlemesini istediğini” ve Güney ile Kuzey’in “yeniden birleşmesinin tarihini yazmayı umduğunu” söylediğini aktardı. Dün ise yeni açıklamalarla Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yakınlaşmanın işaretleri devam etti.

TANSİYON DÜŞEBİLİR

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında nisan ayında bir zirve olacağını duyurdu. Haberde Kuzey Kore’nin, ABD ile görüşmelere başlaması halinde nükleer testleri ve füze denemelerini durdurma sözü verdiği de ifade edildi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Direktörü Chung Eui-yong, iki lider arasındaki görüşmenin bir sınır köyünde yapılacağını açıkladı. Chung, iki lider arasında doğrudan bir telefon hattı da kurulacağını bildirdi. Böylece askeri tansiyonun azalacağı ve zirve öncesi liderlerin karşılıklı konuşabileceği belirtildi. Chung, önceki gün Kim Jong-un ile görüşen 10 kişilik heyetin başındaki isimdi. Kuzey Kore’den Kim Jong-un’un kız kardeşinin de olduğu bir heyet, geçen ay Kış Olimpiyatları için Güney Kore’ye gitmişti. Buradaki temaslar sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik olumlu bir hava oluşmuştu.

TRUMP’TAN TWEET

ABD Başkanı Trump, Kore haberini eklediği bir tweet paylaşarak, Kore’deki gelişmeler için, “Bakalım, ne olacağını göreceğiz” dedi.