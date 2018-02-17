Önce seviştiler ama sonrası dehşet verici

Rusya’nın Oryol kentinde Anastasia Onegina (21) adlı genç , sevgilisi Dmitry Sinkeich’i (24) bir ‘seks oyunu’ sonrası boğarak öldürdü. Onegina, daha sonra Dmitry’nin vücudunu parçalara ayırarak buzluğa koydu.
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