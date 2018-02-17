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    Önce seviştiler ama sonrası dehşet verici

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 01:41 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın Oryol kentinde Anastasia Onegina (21) adlı genç , sevgilisi Dmitry Sinkeich’i (24) bir ‘seks oyunu’ sonrası boğarak öldürdü. Onegina, daha sonra Dmitry’nin vücudunu parçalara ayırarak buzluğa koydu.

    Genç kadının vahşeti, kendisini arayan kız kardeşi Ksenia’ya “Erkek arkadaşımı parçalara ayırıyorum” demesiyle ortaya çıktı. Ksenia’nın polis babalarına haber vermesiyle yakalanan Onegnia tutuklandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , rusya , Anastasia Onegina
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