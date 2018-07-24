Önce lokma sonra poz
ABD’li fotoğrafçı Ken Kiefer, eşi ve bir model arkadaşları, cesaretleriyle benzerine az rastlanır bir fotoğraf yakaladı.
Fotoğrafçı Kiefer, Meksika’da eşi Kimber ve model arkadaşları Melodie Trevino’yu, timsahlarla dolu bir gölde fotoğraflamayı başardı.
Can güvenliğini sağlamak üzere dalgıçların da bulunduğu çekimlerin tamamı, su altında yapıldı.
Dalgıçlar çekimler sırasında timsahları besleyerek oyalarken, Kiefer de birbiri ardına deklanşöre basarak hem benzersiz hem korkutucu fotoğraflar çekti.
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