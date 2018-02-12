Önce gençler sevdi, şimdi herkes Ruby hayranı

ALMAN annesi ve Fransız üvey babasıyla birlikte 12 yaşına kadar Brezilya’da yaşayan Ruby O. Fee, Costa Rica’da doğdu. 2008’de ise ailesiyle birlikte Almanya’ya döndü. Gerçek adı ‘Ruby Moonstone Carnilla Willow Fee’ olan Ruby, daha 14 yaşındayken oyunculuk ajansıyla anlaştı. İlk kez 2010 yılında kameraların karşısına geçen Ruby, 2013’te ‘Tatort’un ‘Happy Birthday, Sarah’ adlı bölümünde canlandırdığı 13 yaşındaki kız karakteriyle bir anda yapımcıların dikkatini çekti.

2014’TE ÖDÜL ALDI

Ardından ‘Bibi ve Tina’ adlı çalışmada yer alan Ruby, gençler arasında hatırı sayılır bir üne kavuştu. ‘Lola 2015’ ödül törenine katıldığında ise artık herkesin ilgiyle takip ettiği bir oyuncu olmuştu. Ruby O. Fee, ilk ödülünü 2014’te aldı. Studio Hamburg, ‘Gelecek Vaat Eden’ oyuncu ödülüne Ruby’yi layık gördü. 2015 yılında oynadığı ‘As We Were Dreaming’ filmi Berlinale’de ‘Altın Ayı’ için yarıştı. 2016 yılında bu kez Berlinale’ye sadece davetli olarak katıldı.

EN SON TATORT’DA GÖRÜLDÜ

Bugüne kadar çok sayıda televizyon filminde rol alan Ruby’nin, Sat1’de yayınlanan ‘Die Ketzerbraut’ filmindeki ‘Veva’ karakteriyle verdiği cesur pozlar da çok konuşulmuştu. İki yıl önce ‘Tatort’da 18 yaşında, elinde silahıyla tehlike saçan bir kızı canlandıran Ruby O. Fee, en son pazar günü oynayan ‘Tatort’ dizisinde görüldü. Ruby o. Fee, ‘Der kalte Fritte’ adlı bölümde ‘Lollo Sassen’ karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı.