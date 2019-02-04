Önce Çunçie sonra Çunyün
Çin’de dört gözle beklenen en önemli geleneksel bayram olan ‘Çunçie (Bahar Bayramı)’ öncesi, dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak da adlandırılan ve milyonlarca Çinlinin yakınlarını ziyaret için şehirlerarası yolculuğa çıktığı ‘Çunyün (Bahar Bayramı Trafiği)’ telaşı yaşanıyor.
Miladi takvimin yanı sıra, 12 hayvanlı geleneksel ‘Çin’ takvimin kullanıldığı ülkede 5 Şubat’ta ‘Köpek Yılı’ geride bırakılarak ‘Domuz Yılı’na girilecek. Yeni ‘Domuz’ yılının başlamasıyla, 5 Şubat’ta ülkede bir haftalık tatil ilan edilecek. Çin halkının 5 Şubat’tan öncesi ve sonrası için aldığı izinle 40 günü bulan ve yıl içindeki en uzun tatil olan Bahar Bayramı döneminde, seyahat sayısının 3 milyarı bulması bekleniyor. Nüfusu 22 milyonu bulan başkent Pekin’de de Bahar Bayramı trafiği kendini hissettiriyor. Pekin Tren İstasyonu’nda bir ‘Bahar Bayramı’ yolcusu, yaşanan bu yolculuk çılgınlığını şu sözlerle aktardı: “Bahar Bayramı’nın Çinliler için özel bir anlamı var. Arabayla ya da trenle, her ne kadar bilet bulmak zor olsa da eve gitmeliyiz. Çin yeni yılını birlikte geçirmeliyiz...”
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