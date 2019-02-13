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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.02.2019 - 22:06, Son Güncelleme:

Önce Almanya şimdi Fransa... Esad'a büyük şok!

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Önce Almanya şimdi Fransa... Esad'a büyük şok!

Almanya'da, Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 2 Suriyeli, insanlık suçu işlediği gerekçesiyle tutuklandı. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te de Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen bir Suriyeli, aynı suçtan gözaltına alındı.

Almanya Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 56 yaşındaki Anwar R. ve 42 yaşındaki Eyad A’nın dün Berlin ve Rheinland Pflalz eyaletlerinde gözaltına alındığı belirtildi. 2 Suriye vatandaşının, çıkarıldıkları mahkemece, insanlık suçu işledikleri gerekçesiyle, tutuklandığı aktarılan açıklamada, Suriye istihbaratının üst düzey çalışanı Anwar R.'nin, 2011 ve 2012'de Suriye'de görev yaparken, insanlara işkence yaptığı ve kötü muamelede bulunduğu kaydedildi.

EN AZ 2 BİN KİŞİYE İŞKENCE

İnsanlık suçu işlemeye yardımcı olduğu iddia edilen Eyad A'nın ise göstericileri takip etme, evlere baskın ve işkence yapmakla suçlandığı belirtilen açıklamada, Anwar R. ve Eyad A'nın, 2 kişinin öldürülmesine ve en az 2 bin kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kalmasına karıştıkları vurgulandı.
Şam civarındaki bir kontrol noktasında görev yapan Anwar R. ve Eyad A'nın, asker kaçağı olanları, gösteri yapanları ve diğer şüphelileri tespit etme ve tutuklamakla görevli oldukları ifade edilen açıklamada, bu iki kişinin 2012’de Suriye’den ayrıldığı aktarıldı. 

FRANSA'DA DA GÖZALTI

Fransa'nın başkenti Paris'te, Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen bir Suriyeli, insanlık suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 30 yaşlarındaki Suriyelinin, başkentte gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Suriyelinin 2011-2013 yıllarında Suriye'de görev yaparken, Beşşar Esad rejiminin sivil halka yönelik işlediği insanlık suçlarına ortak olmakla suçlandığı kaydedildi.

Suriye istihbaratı için çalışan kişinin, 2013'te Suriye'den ayrıldığı aktarıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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