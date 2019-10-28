On binler tahliye ediliyor
ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde çarşamba çıkan yangın yayılmayı sürdürüyor. Alevlerle yaklaşık 3 bin itfaiye eri müdahale ederken, kuru hava ve sert esen rüzgâr yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor.
Şu ana kadar 79 binanın yok olduğu bölgede 180 bin kişinin tahliyesine karar verildi. Bu, bölge için en büyük tahliye operasyonlarından biri olacak. Öte yandan yeni yangınların önüne geçebilmek için California’nın kuzey ve merkez bölgelerinde 918 bin ev ve işyerinde elektrik kesintisi yapılacak. Günlerce sürebilecek kesintilerden 2 milyondan fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor.
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