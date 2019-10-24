On bin yıllık işi 1 dakikada yaptı
Google, günümüz süper bilgisayarlarının ancak on bin yılda çözebileceği karmaşık problemleri bir dakika gibi kısa bir sürede çözebilen “kuantum bilgisayarı” geliştirdiklerini ilan etti.
Buluş, bilgisayar dünyasında “çığır açıcı” olarak nitelendi. Google araştırmacıları, bu yeni teknolojinin birkaç yıl içinde yapay zekâ, malzeme bilimi ve kimya alanındaki gelişmeleri körüklemesini bekliyor. Bir süredir şirketin bu yöndeki çalışmalarına dair medyaya haberler sızmıştı. İddialar Nature isimli dergide yayınlanan bilimsel makaleyle doğrulanmış oldu. Standart bilgisayarlar 0 ve 1’lerden oluşan bit’leri kullanarak işlem yaparken, kuantum bilgisayarlar 0 ile 1 arasında herhangi bir değer alabilen kübit’leri kullanıyor. Bir başka deyişle bu bilgisayarlar birden fazla problemi çözebiliyor.
Gelişme teknoloji meraklılarını heyecanlandırsa da rakip IBM, Google’ın hesaplamalarının hatalı olduğu görüşünde. IBM araştırmacıları, kuantum bilgisayarı tarafından çözülen problemin klasik bir süper bilgisayar tarafından iki buçuk günde çözülebileceğini iddia etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle