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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
07.02.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Omar'dan Temsilciler Meclisi'nde Suudi Arabistan açıklaması

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Omar'dan Temsilciler Meclisi'nde Suudi Arabistan açıklaması

ABD Kongresi'ne giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan Somali asıllı İlhan Omar, ABD'nin Suudi Arabistan konusundaki sessizliğini eleştirerek, "Neden Suudi Arabistan'ı, diğer ülkelerle aynı insan hakları standartlarına tabii tutmuyoruz?" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine seçilen Omar, bugün komitede ABD'nin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteğin kesilmesine yönelik yasa tasarısının görüşüldüğü oturuma katıldı.

Omar, burada yaptığı konuşmasında, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen'de Husilere karşı yürüttüğü savaşın dünyadaki en büyük insani krizlerden birine yol açtığına işaret ederek, "Son 3 buçuk yılda, 17 binden fazla insan öldürüldü. 40 bin kişi yaralandı. 3 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. 22 milyon kişi yardıma muhtaç. Milyonlarca insan açlığın eşliğinde. Suudi Arabistan önderliğindeki savaş nedeniyle kolera salgını var. Bu, tarihteki en kötü kolera salgınlarından birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Ortadoğu'daki diğer ülkelerin insan hakları ihlalleri ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik hareketleri konusunda ABD'nin hızlıca harekete geçtiğini anımsatan Omar, Suudi Arabistan konusunda neden benzeri adımların atılmadığını sordu.

Omar, toplantının ardından sosyal medya hesabında yaptığı konuşmanın videosunu paylaşarak, "Neden Suudi Arabistan'ı, diğer ülkelerle aynı insan hakları standartlarına tabii tutmuyoruz?" ifadelerini kullandı.

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