Omar'dan anti-semitizm açıklaması
ABD Kongresi'ne giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan İlhan Omar, kendisine yönelik anti-semitizm suçlamalarına yanıt verdi.
ABD Kongresi'ne giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan İlhan Omar, hakkındaki anti-semitizm suçlamalarına karşılık Twitter'dan açıklama yaptı.
Anti-semitizmin gerçek olduğunu belirterek, bunu kendisine öğreten Yahudi arkadaşlarına teşekkür eden Omar, "Amacım Yahudi seçmenlerimi ve Amerikalı Yahudileri kırmak değildi. Kimliğim üzerinden bana saldıranlardan da beklediğim gibi her zaman geri adım atmaya ve eleştiri yoluyla düşünmeye istekli olmalıyız. Bu sebeple net bir şekilde özür dilerim." ifadesini kullandı.
"LOBİLERİN PROBLEMLİ ROLÜNÜ VURGULAMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Omar, lobi yapan firmaların ABD siyasetine verdiği zarar konusundaki sözlerinin ise arkasında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu konuyu dikkate almalıyız."
ABD Temsiciler Meclisi'nin ilk başörtülü Müslüman kadın üyesi unvanını alan Omar, inancı sebebiyle hakaret ve eleştirilere maruz kalmış, son olarak Cumhuriyetçi Senato lideri Senatör Kevin McCarthy tarafından anti-semitizm ile suçlanmıştı.
Omar ise McCarthy'i İsrail lobilerinden para almakla suçlamıştı. Omar'ın bu ifadesini anti-semitizm olarak değerlendiren birçok Cumhuriyetçi kongre üyesi Omar'a tepki göstermiş, Demokrat Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi başta olmak üzere Demokrat siyasetçiler de Omar'ın özür dilemesini istemişti.
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