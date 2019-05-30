Ölümlerin nedeni ‘selfIe’ciler
Bu yıl tırmanış sezonunda 11 kişinin hayatını kaybettiği dünyanın en yüksek dağı Everest ile ilgili olarak deneyimli dağcı Ed Dohring çarpıcı açıklamalar yaptı.
8848 metrelik Everest’in zirvesine yaptığı tırmanıştaki kalabalığı hayvanat bahçesine benzeten Dohring, patikaların tırmanış için ‘uygun olmayan’ insanlarla dolu olduğunu ve bu kişilerin selfie çekip ‘like’ uğruna itişip kakıştığını söyledi. 1922 yılından beri zirveye tırmanış sırasında en az 200 dağcı hayatını kaybetti.
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