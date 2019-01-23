Ölüme uçtu
Cardiff City’nin 17 milyon Euro’ya Nantes’tan transfer ettiği Emiliano Sala’nın İngiltere’ye gitmek için bindiği uçak önceki gün Manş Denizi üzerinde kayboldu.
İngiltere Premier Ligi takımlarından Cardiff City’nin en pahalı transferi olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın ve pilotun içinde olduğu uçakla irtibatın kesildiği belirtildi. Önceki gece Manş Denizi üzerinde kaybolan Piper Malibu tipi özel uçakta olduğu belirtilen 28 yaşındaki Sala, cumartesi günü Fransa’nın Nantes takımından Cardiff City’ye 17 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
İKİ HELİKOPTER BÖLGEYİ TARIYOR
Kulübünden yapılan açıklamada, oyuncunun durumuyla ilgili net bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi. Fransa’nın Nantes kentinden kalkan uçağın inmesi planlanan Cardiff Havalimanı’na ulaşmadığı, bu havalimanı tarafından da doğrulandı. Bölgeye iki helikopter gönderildi. Arama-kurtarma çalışmalarını havanın kararmasıyla durduran polis, denizde yüzen cisimler gördüklerini fakat bunların uçağın parçaları olup olmadığını teyit edemediklerini açıkladı.
31 Ekim 1990 Arjantin doğumlu Emiliano Raul Sala forvet pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel kariyerine 2012’de Bordeaux’da başladı. Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol attı.
‘UÇAK MEHMET DALMAN’A AİT’
Ünlü futbolcunun annesi Mercedes Sala, Arjantin televizyonu C5N’e verdiği mülakatta uçağın Cardiff Başkanı Mehmet Dalman’a ait olduğunu öne sürdü. Kıbrıs doğumlu yatırım bankacısı Dalman, 2013’ten bu yana Cardiff City’nin başkanlık koltuğunda oturuyor. Dalman, haberin duyulmasının ardından Sala’nın durumuyla ilgili endişeli olduklarını söyledi. Kulüpten yapılan açıklamada da “Sahibimiz Tan Sri Vincent Tan ve başkanımız Mehmet Dalman durumdan üzüntü duyuyor” ifadesi yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle