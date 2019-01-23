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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ölüme uçtu

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Ölüme uçtu

Cardiff City’nin 17 milyon Euro’ya Nantes’tan transfer ettiği Emiliano Sala’nın İngiltere’ye gitmek için bindiği uçak önceki gün Manş Denizi üzerinde kayboldu.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Cardiff City’nin en pahalı transferi olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın ve pilotun içinde olduğu uçakla irtibatın kesildiği belirtildi. Önceki gece Manş Denizi üzerinde kaybolan Piper Malibu tipi özel uçakta olduğu belirtilen 28 yaşındaki Sala, cumartesi günü Fransa’nın Nantes takımından Cardiff City’ye 17 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

İKİ HELİKOPTER BÖLGEYİ TARIYOR

Kulübünden yapılan açıklamada, oyuncunun durumuyla ilgili net bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi. Fransa’nın Nantes kentinden kalkan uçağın inmesi planlanan Cardiff Havalimanı’na ulaşmadığı, bu havalimanı tarafından da doğrulandı. Bölgeye iki helikopter gönderildi. Arama-kurtarma çalışmalarını havanın kararmasıyla durduran polis, denizde yüzen cisimler gördüklerini fakat bunların uçağın parçaları olup olmadığını teyit edemediklerini açıkladı.

31 Ekim 1990 Arjantin doğumlu Emiliano Raul Sala forvet pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel kariyerine 2012’de Bordeaux’da başladı. Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol attı.

‘UÇAK MEHMET DALMAN’A AİT’

Ünlü futbolcunun annesi Mercedes Sala, Arjantin televizyonu C5N’e verdiği mülakatta uçağın Cardiff Başkanı Mehmet Dalman’a ait olduğunu öne sürdü. Kıbrıs doğumlu yatırım bankacısı Dalman, 2013’ten bu yana Cardiff City’nin başkanlık koltuğunda oturuyor. Dalman, haberin duyulmasının ardından Sala’nın durumuyla ilgili endişeli olduklarını söyledi. Kulüpten yapılan açıklamada da “Sahibimiz Tan Sri Vincent Tan ve başkanımız Mehmet Dalman durumdan üzüntü duyuyor” ifadesi yer aldı. 

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