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Haber Giriş: 19.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Ölümcül virüs alarmı

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Ölümcül virüs alarmı

Çin’in doğusundaki Wuhan kentinde geçen ay ortaya çıkan gizemli virüsün etkilediği kişi sayısının, 45 olarak açıklanan resmi vaka sayısından çok daha yüksek olduğu belirtildi.

Tayland’da iki, Japonya’da ise 1 vakaya rastlanırken, İngiliz uzmanlara göre bu sayı 1700’e ulaşmış durumda. Çin’de gizemli virüsün yol açtığı solunum hastalığı yüzünden gerçekleşen ikinci ölümün ardından, ABD havalimanlarının Çin’den gelen yolcuları sağlık taramasından geçirmeye hazırlandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “2019-nCoV” adı verilen virüse ilk kez Çin’in orta kesimindeki Hubei vilayetinin merkezi Wuhan kentinde rastlanmıştı. Çin’de ay takvimine göre gelecek hafta yeni yıla girilecek ve yeni yılla birlikte başlayacak Bahar Bayramı’nda yaşanacak yoğun seyahat sürecinde salgının yayılmasından endişe ediliyor.

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